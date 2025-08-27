Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό και θείο

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΘΕΟΦ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

ΣΥΝΤ/ΧΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΕΛΤΑ

ΕΤΩΝ 68

Θανόντα κηδεύουμε την Πέμπτη 28 – 8 – 2025 και ώρα 12η μεσημβρινή, στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγιών Τρικάλων.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Μαργαρίτα Κλάρα – Αναγνώστου

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Βασίλης και Πελαγία, Μαρία και Αριστείδης

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγιών Τρικάλων, την Πέμπτη 28 – 8 – 2025 και ώρα 11.30 π.μ..

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.

Παράκληση της οικογένειας αντί στεφάνων τα χρήματα να προσφερθούν στο ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΦΛΟΓΑ.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».