Το τι θεωρεί ο καθένας μας δημιουργική απασχόληση ίσως να είναι και λίγο υποκειμενικό.

Τα ΚΔΑΠ ΜΑΘΗΣΗ έχουν σαν στόχο να αποδείξουν την αντικειμενικότητα της παραπάνω έννοιας.

Δημιουργική ονομάζεται η απασχόληση του παιδιού που προωθεί την ενεργή και αμέριστη συμμετοχή του, τη βιωματική μάθηση και τη διασκέδαση με δραστηριότητες που απαιτούν τη δημιουργία, μέσω της φυσικής και πνευματικής συμμετοχής και που σκοπό έχουν την πολύπλευρη ανάπτυξη και δόμησης μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας.

Οι τεράστια ποικιλία δραστηριοτήτων, το άριστα εκπαιδευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό και η συνεχής προσπάθεια εξέλιξης των παραπάνω, μας φέρνουν στην ευχάριστη θέση να υποδεχτούμε για ακόμη μία χρονιά όλα τα παιδιά του νομού Τρικάλων με ενθουσιασμό και ευθύνη στις σύγχρονες δομές μας.

Οι εγγραφές συνεχίζονται μέχρι και τις 10 Σεπτεμβρίου και οι κενές θέσεις είναι πλέον πολύ λίγες.

Ευχαριστούμε από καρδιάς για την εμπιστοσύνη και την αγάπη σας .

Καλή χρονιά στα αγαπημένα μας παιδιά και τις οικογένειές τους.

Δωρεάν για δικαιούχους ΕΣΠΑ

ΚΔΑΠ ΜΑΘΗΣΗ Ι , Β. Τσιτσάνη 86, Τρίκαλα, τηλ: 2431181060 και 6972583093

ΚΔΑΠ ΜΑΘΗΣΗ ΙΙ, Καλαμπάκας 129 Τρίκαλα, τηλ: 2431181400 και 6978982088

ΚΔΑΠ ΜΑΘΗΣΗ ΙΙΙ, Αγίου Βησσαρίωνος 48, Πύλη , τηλ:2434022290 και 6976326991

Με σεβασμό στον μοναδικό ρόλο του κάθε γονέα και στη μοναδικότητα του κάθε παιδιού δημιουργούμε όλοι μαζί δεσμούς ζωής…