Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡ. ΠΛΑΚΙΑ
ΕΤΩΝ 90
Θανούσα κηδεύουμε την Πέμπτη 28 – 8 – 2025 και ώρα 11.00 π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Εκ Μετσόβου Τρικάλων.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Γεώργιος Πλακιάς
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ευθύμιος και Πολυξένη Πλακιά, Μαίρη και Σάββας Ζεμπέκογλου, Ελένη Ιωσηφίδου.
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Εκ Μετσόβου Τρικάλων, την Πέμπτη 28 – 8 – 2025 και ώρα 10.30 π.μ..
Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του 1ου Κοιμητηρίου Τρικάλων.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».
