Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡ. ΠΛΑΚΙΑ

ΕΤΩΝ 90

Θανούσα κηδεύουμε την Πέμπτη 28 – 8 – 2025 και ώρα 11.00 π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Εκ Μετσόβου Τρικάλων.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Γεώργιος Πλακιάς

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ευθύμιος και Πολυξένη Πλακιά, Μαίρη και Σάββας Ζεμπέκογλου, Ελένη Ιωσηφίδου.

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Εκ Μετσόβου Τρικάλων, την Πέμπτη 28 – 8 – 2025 και ώρα 10.30 π.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του 1ου Κοιμητηρίου Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».