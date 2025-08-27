Μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη του λόγου, στη γενναιότητα της ψυχής και στην ανιδιοτελή προσφορά, θα λάβει χώρα στο Πολιτιστικό Κέντρο Τέχνης & Λόγου «Νίκη Παπαθεοχάρη», την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025, στις 18:00 μ.μ.

Μέσα σε ατμόσφαιρα συγκίνησης και έμπνευσης, θα παρουσιαστεί το βιβλίο «Τολμηρές Ανθεκτικές Γυναίκες» της Ελένης Παλυβού-Μπούση – μιας γυναίκας που έχει ταυτίσει τη ζωή της με την προσφορά στον άνθρωπο και που δικαίως αποκαλείται «Μητέρα Τερέζα της φιλανθρωπίας».

Πρόκειται για ένα έργο-φόρο τιμής στη γυναικεία αντοχή, τόλμη και δύναμη, όπως τις έχει βιώσει, συναντήσει και εμπνευστεί η συγγραφέας μέσα από τη μακρόχρονη πορεία της στον χώρο της φιλανθρωπίας, της κοινωνικής προσφοράς και της έμπρακτης αγάπης προς τον συνάνθρωπο. Ένα βιβλίο που φιλοδοξεί να εμπνεύσει όποιον το διαβάσει να κάνει το καλό…

Την εκδήλωση θα παρουσιάσει η Βίκυ Καγιά, ενώ για το βιβλίο θα μιλήσουν καταξιωμένες προσωπικότητες από τον χώρο του πολιτισμού, των επιστημών και της επιχειρηματικότητας:

Γιάννης Σμαραγδής, σκηνοθέτης

Μιμή Ντενίση, ηθοποιός

Στέλλα-Αλεξία Μάντζαρη, επιχειρηματίας

Άλκηστις Δήμα, Master of MIS

Ανδρέας Καραγιάννης, νομικός, εκδότης του Εκκλησία online

Νίκος Φλώρος, γλύπτης

Η βραδιά θα έχει έντονο κοινωνικό αποτύπωμα, καθώς τα έσοδα από τις πωλήσεις του βιβλίου θα διατεθούν για την υποστήριξη του Hippocratic Cancer Research Foundation for Northwestern Hospital, ενισχύοντας την έρευνα και την αντιμετώπιση του καρκίνου.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Ποια είναι η Ελένη Παλυβού-Μπούση

Η Ελένη Παλυβού-Μπούση είναι μια γυναίκα-σύμβολο ανθρωπιάς, προσφοράς και πίστης, με έργο που ξεπερνά τα εθνικά σύνορα και ακουμπά καρδιές σε όλο τον κόσμο. Ονομάζεται «η Μητέρα Τερέζα της εποχής μας», καθώς αφιέρωσε τη ζωή της στη στήριξη των αδύναμων, την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προώθηση της ελληνικής πολιτιστικής και πνευματικής κληρονομιάς.

Από τη δημιουργία του Ορφανοτροφείου Mercy Orphanage στην Κακαμέγκα της Κένυας, μαζί με τον σύζυγό της Δημήτρη Μπούση, μέχρι την ίδρυση της «Φροντίδας» και του ΚΕΣΟ, υπό την καθοδήγηση του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου και της Ειρήνης Δορκοφίγη, η Ελένη δεν έπαψε ποτέ να στέκεται στο πλευρό εκείνων που δεν έχουν «φωνή»: των γυναικών, των παιδιών, των ηλικιωμένων, των άπορων.

Διοργανώνοντας πολυάριθμες φιλανθρωπικές εκδηλώσεις σε ΗΠΑ και Ελλάδα, συνέβαλε καταλυτικά στη στήριξη αναρίθμητων σκοπών. Υπήρξε η κινητήριος δύναμη για τη σωτηρία του Ελληνικού Αμερικανικού Κέντρου Αποκατάστασης και Φροντίδας, συγκεντρώνοντας πάνω από 20 εκατομμύρια δολάρια για την ενίσχυση του μοναδικού ελληνικού φιλανθρωπικού γηροκομείου στις ΗΠΑ.

Ως ιδρύτρια του Hippocratic Cancer Research Foundation στο Northwestern Hospital, η Ελένη έχει αφιερωθεί με πάθος στην υποστήριξη της πρωτοποριακής έρευνας ενάντια στον καρκίνο. Παράλληλα, με τη δράση της στο ίδρυμα «No Voice», έδωσε ελπίδα και ασφάλεια σε χιλιάδες γυναίκες και οικογένειες, θύματα κακοποίησης.

Οι σπουδές της στην Ψυχολογία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη (North Park University) και στην Επιμόρφωση Δημόσιων Ομιλιών (University of Michigan) ενίσχυσαν την επιρροή της ως ισχυρής, συνετής και ενσυναίσθητης ηγέτιδας. Έχει διατελέσει μέλος και πρόεδρος σε δεκάδες οργανισμούς, όπως τα Leadership 100, Maryville Academy, Little City Foundation, ενώ έχει συμβάλει ενεργά και σε έργα αναστήλωσης εκκλησιών στους Αγίους Τόπους και παγκοσμίως.

Η προσφορά της έχει αναγνωριστεί με πλήθος διακρίσεων, μεταξύ των οποίων το Ellis Island Medal of Honor (2017), αναγνώριση από το Κογκρέσο των ΗΠΑ (2018), Ημέρα Ελένης και Δημήτρη Μπούση από τον Δήμο του Σικάγο (2001) και το Βραβείο Ανθρωπισμού της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας (1997).

Πέρα από το φιλανθρωπικό της έργο, είναι και συγγραφέας του βιβλίου «The Bold Resilient Women», έναν ύμνο στη δύναμη και το θάρρος των γυναικών που αγωνίζονται σε σιωπή.

Η Ελένη Παλυβού-Μπούση αποτελεί σήμερα φωτεινό παράδειγμα ηγεσίας, ευαισθησίας και αγάπης. Μια γυναίκα που, όπως εύστοχα είπε η αείμνηστη φίλη της, Μαριάννα Βαρδινογιάννη: «Εγώ είμαι η Μαριάννα της Ελλάδας, αλλά εσύ είσαι η Ελένη του κόσμου».

Όταν τη ρωτούν ποια είναι η ευχή της, απαντά: «Ένας κόσμος χωρίς μίσος και εκδίκηση. Ένας κόσμος χωρίς καρκίνο, όπου οι γονείς δεν θα θάβουν τα παιδιά τους».

Γιατί, όπως λέει η ίδια με πίστη και απλότητα: «Ό,τι κι αν είμαστε, όλοι είμαστε πλασμένοι κατ’ εικόνα του Κυρίου μας. Και πρέπει να αγαπάμε και να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον σαν ένα».

Η Ελένη Παλυβού-Μπούση είναι παντρεμένη με τον επιχειρηματία Δημήτρη Μπούση, επιχειρηματία, ιδρυτή της αλυσίδας super market CERMAK, με τον οποίο έχουν δημιουργήσει μια σπουδαία οικογένεια με τέσσερα παιδιά, καθένα εκ των οποίων ακολουθεί τη δική του, ξεχωριστή πορεία επιτυχίας.

Η κόρη τους, Βικτώρια, διαθέτει εντυπωσιακό ακαδημαϊκό υπόβαθρο, με τρία νομικά πτυχία και MBA από το MIT, και έχει διακριθεί ως πετυχημένη παραγωγός στο Χόλιγουντ, αφήνοντας το στίγμα της στον χώρο της ψυχαγωγίας και του κινηματογράφου.

Ο Ευάγγελος, γιος με καλλιτεχνική φλέβα, ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του ως μοντέλο στο Παρίσι, πριν περάσει στην υποκριτική, με εμφανίσεις δίπλα σε διεθνή ονόματα, όπως η Julianne Moore, καθώς και σε δημοφιλείς παραγωγές όπως το «Sex and the City». Αργότερα, στράφηκε με μεγάλη επιτυχία στον χώρο της μόδας, συνεργαζόμενος στενά με τον σύζυγό του, γνωστό σχεδιαστή και δημιουργικό διευθυντή Peter Dundas.

Ο Γιώργος, ο μικρότερος γιος της οικογένειας, αποτελεί έναν από τους πλέον ανερχόμενους επιχειρηματίες της γενιάς του, με διεθνή αναγνώριση, καθώς έχει

συμπεριληφθεί στη λίστα Forbes «30 under 30», που αναδεικνύει τους 30 πιο επιδραστικούς νέους κάτω των 30 ετών παγκοσμίως.

Τέλος, ο Μιχάλης Μπούσης, πρωτότοκος γιος της οικογένειας, έχει διακριθεί ως επιτυχημένος επιχειρηματίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ στην Ελλάδα είναι γνωστός ως μεγαλομέτοχος και πρόεδρος της ΠΑΕ ΟΦΗ, συμβάλλοντας ενεργά στην αναγέννηση του ιστορικού συλλόγου.

Ποιες είναι οι τολμηρές, ανθεκτικές γυναίκες;

Είναι αυτές που ζουν δίπλα μας – ίσως αθόρυβες, αλλά βαθιά καθοριστικές. Σε έναν κόσμο όπου κάποιες φωνές κυριαρχούν και άλλες χάνονται, εκείνες στέκονται με γενναιότητα απέναντι στη βία, τις διακρίσεις, την ανισότητα και την καταπίεση. Δεν είναι απλώς ακόλουθοι· είναι ηγέτιδες. Γυναίκες που εργάζονται αθόρυβα αλλά ακούραστα για να στηρίξουν, να ενδυναμώσουν και να εμπνεύσουν, με ακλόνητο πνεύμα και καρδιά γεμάτη αγάπη.

Μπορεί μια γυναίκα να ενσαρκώνει τον ρόλο της συντρόφου, μητέρας, επαγγελματία, φιλάνθρωπου και να παραμένει τολμηρή, ανεξάρτητη, γεμάτη αυτοπεποίθηση και δύναμη; Μπορεί να υπερασπίζεται τα πιστεύω της με πάθος και να μεταμορφώνει ζωές γύρω της;

Γνωρίστε την Ελένη. Μια γυναίκα σύγχρονη, ανθεκτική, πολυδιάστατη. Μητέρα, σύζυγος, φιλάνθρωπος. Αφιερωμένη στον αγώνα κατά της κακοποίησης των ηλικιωμένων, της ενδοοικογενειακής βίας, της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και υπέρ της προστασίας των πιο ευάλωτων παιδιών, των ορφανών, των παιδιών με διανοητικές και αναπτυξιακές αναπηρίες.

Το ταξίδι της Ελένης είναι γεμάτο προκλήσεις, αγάπη, απώλειες, πίστη και επιμονή. Ένα ταξίδι που εμπνέει, συγκινεί και αφυπνίζει.

Μέσα από δυνατές, αληθινές ιστορίες γυναικών, αυτό το βιβλίο φωτίζει τη χαρισματική ικανότητα της γυναικείας ψυχής να αντέχει, να υπερβαίνει και να μεταμορφώνει. Γυναίκες που ανατρέπουν κοινωνικά στερεότυπα, καταρρίπτουν εμπόδια και επαναπροσδιορίζουν τι σημαίνει να είσαι γυναίκα στον σύγχρονο κόσμο.

Κάντε μια «βουτιά» στις ζωές αυτών των εξαιρετικών γυναικών. Ιστορίες που δεν μιλούν μόνο για επιβίωση, αλλά για ηγεσία, καθοδήγηση και ουσιαστική επίδραση στον κόσμο γύρω τους.

Αφήστε το θάρρος τους να γίνει η σπίθα που θα ανάψει το δικό σας πάθος. Ανακαλύψτε τη δύναμη της αλλαγής, της εσωτερικής μεταμόρφωσης και της έμπνευσης. Για εσάς. Για τις γυναίκες γύρω σας. Για έναν κόσμο με περισσότερη αγάπη, δύναμη και φως.