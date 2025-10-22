Τραγικό θάνατο βρήκε το πρωί της Τετάρτης, ένας άντρας ηλικίας περίπου 58 ετών σε ορεινό χωριό της Ελασσόνας.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του onlarissa.gr ο άντρας φέρεται να καταπλακώθηκε από δέντρο το οποίο έκοβε, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
Ο άντρας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας γύρω στις 12 το μεσημέρι, όμως παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών έχασε τη μάχη να κρατηθεί στη ζωή.
ΠΗΓΗ: Newsroom onlarissa.gr
