Στο πανελλήνιο παιδικό πρωτάθλημα πάλης συμμετείχαν το περασμένο Σάββατο 11 Οκτωβρίου, 15 αθλητές του συλλόγου μας, ηλικίας 10-12 ετών. Το πανελλήνιο αναπτυξιακό πρωτάθλημα διοργανώθηκε στη Λάρισα από την Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης.

Η παρουσία των μικρών παλαιστών ήταν απόλυτα ικανοποιητική και η χαρά της συμμετοχής τους ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

Ο σύλλογός μας για μια ακόμη φορά επιτέλεσε πρωταγωνιστικό ρόλο και στο πανελλήνιο αναπτυξιακό πρωτάθλημα κατακτώντας την πρώτη θέση και πολλές νίκες.

Συνολικά και οι 15 αθλητές μας πήραν μετάλλια:

ΚΕΝΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΕΝΤΡΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ

ΛΑΛΟΣΓΙΩΡΓΟΣ

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ

ΠΑΛΑΙΟΜΗΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΝΤΑΦΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΚΟΡΔΑΜΠΑΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ

ΜΠΡΕΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΤΖΕΡΕΜΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ

ΓΟΥΤΣΙΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΑΛΕΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

Ο σύλλογός μας έχει θέσει ως κυρίαρχο στόχο την εκπόνηση αθλητικών και πολιτισμικών-κοινωνικών προγραμμάτων τα οποία προσδοκούμε να συντελέσουν στη διαρκή βελτίωση των σωματικών, πνευματικών και ψυχικών δυνάμεων των αθλητών και των αθλητριών.

Κατανοώντας τις καθημερινές ανάγκες των παιδιών και θέλοντας να ενεργοποιήσουμε τη συμμετοχή τους σε βασικές δράσεις της ζωής τους, θεωρούμε επιβεβλημένο να στοχεύσουμε προς αυτές τις κατευθύνσεις.

Επίσης την πεποίθηση για τη μεγάλη αξία της άσκησης και του αθλητισμού, ως μέσων παιδείας και αγωγής, απόλυτα απαραίτητων για την ανάπτυξη του ήθους και της κοινωνικής συνείδησης.

Η ομορφιά του αθλητισμού, μέσω της συμμετοχής, αποτελεί ζητούμενο για μας και γίνεται πραγματικότητα μέσω οργανωμένων εκδηλώσεων- αγώνων.

Η συμμετοχή του συλλόγου μας στο πανελλήνιο παιδικό πρωτάθλημα εντάσσεται στο γενικότερο σχεδιασμό μας.

Το ΔΣ του συλλόγου και οι προπονητές συγχαίρουν τους μικρούς αθλητές για τη συμμετοχή και την προσπάθειά τους.

Για τον ΑΠΣ Τρίκαλα

Νίκος Τσιακάρας