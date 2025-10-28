Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,1 βαθμών σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (27/10), στις 22:48, στην περιοχή Σιντίργκι της επαρχίας Μπαλίκεσιρ, στη δυτική Τουρκία.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων (AFAD), το εστιακό βάθος ήταν 5,99 χιλιόμετρα.

Η δόνηση έγινε αισθητή στη Σμύρνη, την Κωνσταντινούπολη, καθώς και σε γειτονικές επαρχίες, ενώ έγινε αντιληπτή και στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, όπως στη Μυτιλήνη και τη Χίο.

Αρκετοί τραυματίες και ισχυροί μετασεισμοί

Ακολούθησαν δεκάδες μετασεισμοί, με ισχυρότερους τα 4,4 Ρίχτερ στις 03:42 και δύο των 4,2 βαθμών, λίγα λεπτά μετά τον κύριο σεισμό.

Ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια δήλωσε ότι δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι. Έχουν καταρρεύσει τρία κτήρια και ένα κατάστημα που ήταν ήδη εκκενωμένα από τον σεισμό της 10ης Αυγούστου, ενώ τουλάχιστον 22 άνθρωποι τραυματίστηκαν, κυρίως λόγω πανικού. Οι αρχές προτρέπουν τους κατοίκους να αποφεύγουν την είσοδο σε επικίνδυνα κτήρια.

Μάλιστα, σύμφωνα ο καθηγητής σεισμολογίας Νάτσι Γκιρούρ ανέφερε: «Σεισμός σημειώθηκε στην περιοχή Ακτάς–Σιντίργκι / Μπαλικεσίρ. Η περιοχή αυτή είναι ένα οροπέδιο (Γκεντίζ) επάνω σε γεωλογικό ρήγμα. Το οροπέδιο αυτό διαλύεται σταδιακά. Το οροπέδιο Γκιορντές, Ντεμιρτζί, Σελέντι, Ουσάκ, όπου έχουν αναπτυχθεί γεωλογικά ρήγματα με κατεύθυνση βορειοανατολικά–νοτιοδυτικά, συνεχίζει να διαλύεται, προκαλώντας σεισμούς. Απομακρυνθείτε από τα κατεστραμμένα σπίτια.»

Ο έπαρχος του Σιντίργκι, Ντογουκάν Κογιουντζού, ανέφερε ότι οι έρευνες συνεχίζονται και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένους ή θύματα.

Και τον Αύγουστο 6,1 Ρίχτερ στην ίδια περιοχή

Στη Σιντίργκι είχε σημειωθεί ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ και στις 10 Αυγούστου, προκαλώντας τότε έναν νεκρό και 29 τραυματίες. Τα κτήρια που κατέρρευσαν χθες είχαν χαρακτηριστεί ακατάλληλα και είχαν σφραγιστεί μετά εκείνη τη δόνηση.

Σύμφωνα με τον σεισμολόγο Σενέρ Ουσομέζσοϊ, ο χθεσινός σεισμός αποτελεί συνέχεια του προηγούμενου, με επέκταση της ρηξιγενούς ζώνης προς τα νότια. Όπως δήλωσε, «ένα τμήμα επιφάνειας μήκους περίπου 100 χιλιομέτρων έχει ραγίσει».

Οι αρχές παραμένουν σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση πιθανών μετασεισμικών κινδύνων, καθώς η περιοχή εξακολουθεί να βρίσκεται υπό έντονη σεισμική δραστηριότητα.

