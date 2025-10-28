Μία απρόσμενη συνάντηση είχε το πρωί της Τρίτης ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστος Κέλλας, στο περιθώριο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 28 ης Οκτωβρίου.

Στο Ηρώο, όπου μετέβησαν εκπρόσωποι της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας για την κατάθεση στεφάνων, τον πλησίασε η Χρυσούλα Χλωρού, αδελφή θύματος της εθνικής τραγωδίας των Τεμπών.

Η συζήτηση κατά πληροφορίες ήταν σύντομη και εκτυλίχθηκε σε ήπιους τόνους, με την κ. Χλωρού να λέει στο κυβερνητικό στέλεχος πως «η κατάσταση έφθασε στο απροχώρητο». Ζήτησε από τον κ. Κέλλα συνάντηση, με τον τελευταίο μάλιστα να της απαντά ότι μπορεί να την δει και σήμερα, αμέσως μετά το πέρας των εκδηλώσεων.