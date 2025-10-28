Διπλή εμφάνιση αρκούδων σε δύο διαφορετικά σημεία του ορεινού όγκου στο ν. Καρδίτσας είχαμε το βράδυ της Δευτέρας προς Τρίτη 28 Οκτωβρίου.

Ειδικότερα το βράδυ της Δευτέρας σύμφωνα με συμπολίτη είχαμε την εμφάνιση αρκούδας μέσα στο οικισμό του Ελληνοπύργου.

Αργότερα είχαμε τη θέαση δύο μικρών αρκούδων στον περιμετρικό δρόμο της λίμνης Πλαστήρα μεταξύ Μορφοβουνίου και Κερασιάς με τον οδηγό οχήματος να συναντά τα δύο μικρά αρκουδάκια εντός του οδοστρώματος.

Θυμίζουμε ότι το τελευταίο διάστημα έχουν αυξηθεί ιδιαίτερα οι θεάσεις των αρκούδων στην περιοχή μας τόσο στα ορεινά όσο και χαμηλότερα στα όρια με τα πεδινά τμήματα.

ΠΗΓΗ: karditsalive.net