Με εντυπωσιακή συμμετοχή πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη η εκδήλωση που διοργάνωσε η ΔΕΕΠ Β’ Θεσσαλονίκης, όπου ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Σκρέκας υποδέχθηκε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια. Από νωρίς η αίθουσα γέμισε από μέλη και φίλους της Νέας Δημοκρατίας, που με την παρουσία και τον παλμό τους έστειλαν μήνυμα ενότητας και εμπιστοσύνης στην παράταξη.

Η εκδήλωση κύλησε σε θερμό και ζωντανό κλίμα αλλά και έντονο ενδιαφέρον για τις συζητήσεις γύρω από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα και τις προοπτικές που ανοίγονται μπροστά μας. Η μαζική συμμετοχή ανέδειξε τη βαθιά σχέση του κόμματος με την κοινωνία και την ισχυρή συσπείρωση της παράταξης στη Βόρεια Ελλάδα.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα θέματα Εθνικής Άμυνας, το πνεύμα ενότητας και η κοινή προσήλωση στην πρόοδο της χώρας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη διαρκούς ενίσχυσης και εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων ώστε η Ελλάδα να παραμένει ισχυρή, ασφαλής και πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή.