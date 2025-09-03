Προκήρυξη συμπληρωματικής κλήρωσης για πλήρωση κενών θέσεων του 7ου Πειραματικού Γυμνασίου Τρικάλων και του 4ου Πειραματικού ΓΕΛ Τρικάλων «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης» για το σχολικό έτος 2025-26.

Το 14ο κοινό ΕΠ.ΕΣ του 7ου Πειραματικού Γυμνασίου Τρικάλων και του 4ου Πειραματικού ΓΕΛ Τρικάλων «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης» προκηρύσσει:

για τη Β΄ Τάξη Γυμνασίου: τρεις (3) θέσεις μαθητή (αγόρι)

για τη Γ΄ Τάξη Γυμνασίου: μία (1) θέση μαθήτριας (κορίτσι)

για τη Β΄ Τάξη Λυκείου: οκτώ (8) θέσεις μαθητών (αγόρι)

για τη Γ΄ Τάξη Λυκείου: τέσσερις (04) θέσεις μαθητών (αγόρι).

Οι εν λόγω θέσεις θα πληρωθούν μετά από διαδικασία κλήρωσης. Η διεξαγωγή της κλήρωσης θα λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις των σχολείων την Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 08.30 υπό την ευθύνη της Διεύθυνσης, παρουσία εκπροσώπων του Συλλόγου Διδασκόντων των σχολείων και των ενδιαφερόμενων Γονέων/Κηδεμόνων.

Επισημαίνονται τα κάτωθι:

Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων είναι ίσος ή μικρότερος από τον αριθμό των κενών θέσεων, αποφασίζεται η εισαγωγή όλων ανεξαιρέτως των υποψηφίων, χωρίς διενέργεια κλήρωσης. Εάν παραμένουν κενές θέσεις από μαθητές (αγόρι), οι κενές θέσεις θα καλυφθούν από μαθήτριες (κορίτσι) και αντίστροφα. Οποιαδήποτε ανάλογη κενή θέση προκύψει στις παραπάνω τάξεις μέχρι και 20 Ιανουαρίου 2026, θα πληρωθεί από τους πίνακες επιλαχόντων/επιλαχουσών της παραπάνω διαδικασίας. Μετά την 20η Ιανουαρίου 2026, παύει η ισχύς των πινάκων επιλαχόντων/επιλαχουσών του 7ου Πειραματικού Γυμνασίου Τρικάλων και του 4ου Πειραματικού ΓΕΛ Τρικάλων «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης». Καθώς το 20% των προκηρυσσομένων θέσεων της σχολικής μονάδας πληρώνεται με τη συμμετοχή των μαθητών/τριών της ειδικής κατηγορίας (Ε.Κ.) (δίδυμα ή τρίδυμα αδέλφια, αδελφοί/ές μαθητών/τριών που ήδη φοιτούν στο ΠΕΙ.Σ. ενδιαφέροντος, ή σε συνδεδεμένο Πειραματικό, τέκνα εκπαιδευτικών που υπηρετούν με θητεία), εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις στην Ειδική Κατηγορία, θα πρέπει να πληρωθούν κατά σειρά προτεραιότητας.

Η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής γίνεται με δύο τρόπους:

Με προσωπική παρουσία και των δυο γονέων/κηδεμόνων του/της μαθητή/τριας στο σχολείο: και οι δύο γονείς/κηδεμόνες καταθέτουν Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση με επικυρωμένη την υπογραφή τους από ΚΕΠ. Σε περίπτωση που η αίτηση κατατεθεί από τον ένα εκ των δύο γονέων/κηδεμόνων, η αίτηση συνοδεύεται από:

α) υπεύθυνη δήλωση του απόντος γονέα/κηδεμόνα με επικυρωμένη την υπογραφή του από ΚΕΠ από το περιεχόμενο της οποίας θα προκύπτει ότι συναινεί στην συμμετοχή του τέκνου του στη διαδικασία και

β) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Με ηλεκτρονική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση και των δύο γονέων/κηδεμόνων που θα έχουν εκδοθεί μέσω της ψηφιακή πύλης https://docs.gov.gr/ και θα αποσταλεί στο email του Πειραματικού Σχολείου ενδιαφέροντος και θα περιέχει το παραπάνω κείμενο. Σε αυτή την περίπτωση, ο αριθμός πρωτοκόλλου που θα λάβει η αίτηση αποστέλλεται ηλεκτρονικά.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την Τετάρτη, 03.09.2025 έως τη Δευτέρα, 08.09.2025, και ώρες 08:30 – 13:00.

Μπορείτε να βρείτε την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση του πρώτου κηδεμόνα πατώντας εδώ και του δεύτερου κηδεμόνα που συναινεί πατώντας εδώ.

Σχετικά έντυπα αιτήσεων – υπεύθυνων δηλώσεων έχουν αναρτηθεί στην κάθε ιστοσελίδα των δύο σχολείων: 7ο Πειραματικό Γυμνάσιο https://7gym-trikal.tri.sch.gr/

4ο Πειραματικό Λύκειο «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης» https://4peirlyktrik.gr/

Email και τηλέφωνα Πειραματικών Σχολείων:

7ο Πειραματικό Γυμνάσιο

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2431032391, 2431032397

Email: [email protected]

4ο Πειραματικό Λύκειο «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης»

Email: [email protected]

Τηλέφωνα: 24310 22403, 24310 22450