Προκήρυξη συμπληρωματικής κλήρωσης για πλήρωση κενών θέσεων του 7ου Πειραματικού Γυμνασίου Τρικάλων και του 4ου Πειραματικού ΓΕΛ Τρικάλων «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης» για το σχολικό έτος 2025-26.
Το 14ο κοινό ΕΠ.ΕΣ του 7ου Πειραματικού Γυμνασίου Τρικάλων και του 4ου Πειραματικού ΓΕΛ Τρικάλων «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης» προκηρύσσει:
για τη Β΄ Τάξη Γυμνασίου: τρεις (3) θέσεις μαθητή (αγόρι)
για τη Γ΄ Τάξη Γυμνασίου: μία (1) θέση μαθήτριας (κορίτσι)
για τη Β΄ Τάξη Λυκείου: οκτώ (8) θέσεις μαθητών (αγόρι)
για τη Γ΄ Τάξη Λυκείου: τέσσερις (04) θέσεις μαθητών (αγόρι).
Οι εν λόγω θέσεις θα πληρωθούν μετά από διαδικασία κλήρωσης. Η διεξαγωγή της κλήρωσης θα λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις των σχολείων την Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 08.30 υπό την ευθύνη της Διεύθυνσης, παρουσία εκπροσώπων του Συλλόγου Διδασκόντων των σχολείων και των ενδιαφερόμενων Γονέων/Κηδεμόνων.
Επισημαίνονται τα κάτωθι:
- Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων είναι ίσος ή μικρότερος από τον αριθμό των κενών θέσεων, αποφασίζεται η εισαγωγή όλων ανεξαιρέτως των υποψηφίων, χωρίς διενέργεια κλήρωσης.
- Εάν παραμένουν κενές θέσεις από μαθητές (αγόρι), οι κενές θέσεις θα καλυφθούν από μαθήτριες (κορίτσι) και αντίστροφα.
- Οποιαδήποτε ανάλογη κενή θέση προκύψει στις παραπάνω τάξεις μέχρι και 20 Ιανουαρίου 2026, θα πληρωθεί από τους πίνακες επιλαχόντων/επιλαχουσών της παραπάνω διαδικασίας. Μετά την 20η Ιανουαρίου 2026, παύει η ισχύς των πινάκων επιλαχόντων/επιλαχουσών του 7ου Πειραματικού Γυμνασίου Τρικάλων και του 4ου Πειραματικού ΓΕΛ Τρικάλων «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης».
- Καθώς το 20% των προκηρυσσομένων θέσεων της σχολικής μονάδας πληρώνεται με τη συμμετοχή των μαθητών/τριών της ειδικής κατηγορίας (Ε.Κ.) (δίδυμα ή τρίδυμα αδέλφια, αδελφοί/ές μαθητών/τριών που ήδη φοιτούν στο ΠΕΙ.Σ. ενδιαφέροντος, ή σε συνδεδεμένο Πειραματικό, τέκνα εκπαιδευτικών που υπηρετούν με θητεία), εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις στην Ειδική Κατηγορία, θα πρέπει να πληρωθούν κατά σειρά προτεραιότητας.
Η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής γίνεται με δύο τρόπους:
- Με προσωπική παρουσία και των δυο γονέων/κηδεμόνων του/της μαθητή/τριας στο σχολείο: και οι δύο γονείς/κηδεμόνες καταθέτουν Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση με επικυρωμένη την υπογραφή τους από ΚΕΠ. Σε περίπτωση που η αίτηση κατατεθεί από τον ένα εκ των δύο γονέων/κηδεμόνων, η αίτηση συνοδεύεται από:
α) υπεύθυνη δήλωση του απόντος γονέα/κηδεμόνα με επικυρωμένη την υπογραφή του από ΚΕΠ από το περιεχόμενο της οποίας θα προκύπτει ότι συναινεί στην συμμετοχή του τέκνου του στη διαδικασία και
β) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
- Με ηλεκτρονική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση και των δύο γονέων/κηδεμόνων που θα έχουν εκδοθεί μέσω της ψηφιακή πύλης https://docs.gov.gr/ και θα αποσταλεί στο email του Πειραματικού Σχολείου ενδιαφέροντος και θα περιέχει το παραπάνω κείμενο. Σε αυτή την περίπτωση, ο αριθμός πρωτοκόλλου που θα λάβει η αίτηση αποστέλλεται ηλεκτρονικά.
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την Τετάρτη, 03.09.2025 έως τη Δευτέρα, 08.09.2025, και ώρες 08:30 – 13:00.
Μπορείτε να βρείτε την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση του πρώτου κηδεμόνα πατώντας εδώ και του δεύτερου κηδεμόνα που συναινεί πατώντας εδώ.
Σχετικά έντυπα αιτήσεων – υπεύθυνων δηλώσεων έχουν αναρτηθεί στην κάθε ιστοσελίδα των δύο σχολείων: 7ο Πειραματικό Γυμνάσιο https://7gym-trikal.tri.sch.gr/
4ο Πειραματικό Λύκειο «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης» https://4peirlyktrik.gr/
Email και τηλέφωνα Πειραματικών Σχολείων:
7ο Πειραματικό Γυμνάσιο
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2431032391, 2431032397
Email: [email protected]
4ο Πειραματικό Λύκειο «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης»
Τηλέφωνα: 24310 22403, 24310 22450
