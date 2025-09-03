Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση της 48χρονης Μαρίας Θάνου, η οποία δηλώθηκε ως αγνοούμενη στις 23 Αυγούστου, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην οικογένειά της και την ενεργοποίηση Silver Alert από το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Χθες, στο διαδίκτυο κυκλοφόρησαν βίντεο που δείχνουν τη γυναίκα να βρίσκεται στο πλευρό ενός ιερομόναχου, ο οποίος συστήνεται ως Χερουβείμ. Όπως προκύπτει, πρόκειται για τον Βολιώτη Φώτη Καραβασίλη, ο οποίος εμφανίζεται να δηλώνει δημόσια ότι η Μαρία –που, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, έχει πλέον λάβει το μοναχικό όνομα Μαριάμ– βρίσκεται μαζί του με τη θέλησή της και δεν είναι εξαφανισμένη.

Στα βίντεο, ο ιερομόναχος Χερουβείμ αναφέρεται τόσο στη σχέση του με τη γυναίκα, όσο και σε ζητήματα θρησκευτικού και κοινωνικού χαρακτήρα, απευθύνοντας μηνύματα στους ακολούθους του. Χαρακτηριστική είναι η φράση που επαναλαμβάνει: «Μην παραλάβετε προσωπικό αριθμό – Ενωθείτε οι ασφράγιστοι», αφήνοντας να εννοηθεί ότι εκφράζει αντιρρήσεις για ζητήματα ψηφιακής ταυτότητας και προσωπικών δεδομένων.

Παρά τις δηλώσεις του ιερομόναχου, η οικογένεια της 48χρονης φέρεται να παραμένει ανήσυχη για την κατάσταση της υγείας της και την ψυχική της κατάσταση, καθώς η γυναίκα είχε φύγει αιφνιδίως από το σπίτι της πριν από δέκα ημέρες. Οι Αρχές παρακολουθούν στενά την υπόθεση, με στόχο να διαπιστωθεί επισήμως αν η Μαρία βρίσκεται σε καθεστώς αυτοδιάθεσης και ασφάλειας.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει πλήθος σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς συνδυάζει στοιχεία εξαφάνισης, θρησκευτικού προσανατολισμού και προσωπικών επιλογών που απασχολούν την τοπική κοινωνία.

