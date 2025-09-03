Συνελήφθη, χθες (02-09-2025) το απόγευμα στην Καρδίτσα, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Καρδίτσας, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων συντροφιάς.

Ειδικότερα, όπως καταγγέλθηκε, κατά το χρονικό διάστημα από 30-08-2025 έως και 01-09-2025, άτομο, διερχόμενο από τις οικίες ημεδαπών σε περιοχή της Καρδίτσας, φέρεται να έριπτε τροφή εμποτισμένη με δηλητήριο στον αύλειο χώρο τους, με σκοπό την θανάτωση ζώων.

Συνέπεια των καταγγελλομένων πράξεων, ήταν η θανάτωση δύο σκύλων, ενός κουταβιού και δύο γατών, ενώ οδηγήθηκαν προς λήψη κτηνιατρικής φαρμακευτικής φροντίδας αλλά δύο ζώα (σκύλοι).

Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψαν τα στοιχεία του ημεδαπού, ο οποίος συνελήφθη.