Και στην πόλη των Τρικάλων συνεχίζεται κανονικά η ασφαλτόστρωση που υλοποιεί ο Δήμος Τρικκαίων. Σειρά έχει η οδός Ματαραγκιώτου, το μεγαλύτεροι μέρος της οποίας είναι ήδη έτοιμο για τους οδηγούς. Ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς επισκέφθηκε το πρωί της Τετάρτης 3 Σεπτεμβρίου 2025 το εργοτάξιο και συνομίλησε με εργαζόμενους και τον εκπρόσωπο της εταιρείας «Χατζηγάκης Τεχνική» που υλοποιεί το έργο.

