Με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων συγχαίρει θερμά το Γυμνάσιο Μεγάλων Καλυβίων και το 3ο ΓΕΛ Τρικάλων «Οδυσσέας Ελύτης» για τη σημαντική διάκρισή τους στον 7ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, ο οποίος τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας.

Οι μαθητικές ομάδες των δύο σχολείων, με την καθοδήγηση και τη στήριξη των εκπαιδευτικών τους, παρουσίασαν καινοτόμα έργα που αξιοποιούν τις αρχές των ανοιχτών τεχνολογιών, αναδεικνύοντας τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία και την τεχνολογική κατάρτιση των μαθητών μας.

Χαρακτηριστικά ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων Δρ Αλέξανδρος Καπανιάρης αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η διάκριση αυτή αποτελεί ζωντανή απόδειξη της παράδοσης που έχουν τα Τρίκαλα ως ψηφιακή πόλη και της συστηματικής δουλειάς που γίνεται σε όλα τα σχολεία της περιοχής μας. Δεν είναι μεμονωμένο γεγονός· τα σχολεία μας διακρίνονται διαρκώς σε διαγωνισμούς τεχνολογίας, δημιουργικότητας και καινοτομίας, ενισχύοντας το όραμα για μια εκπαίδευση που ανοίγει δρόμους στο μέλλον. Η επιτυχία του Γυμνασίου Μεγάλων Καλυβίων και του 3ου ΓΕΛ Τρικάλων «Οδυσσέας Ελύτης» μάς γεμίζει υπερηφάνεια και ταυτόχρονα μας εμπνέει να συνεχίσουμε με ακόμη μεγαλύτερη δύναμη».

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων παραμένει αρωγός σε κάθε προσπάθεια που αναδεικνύει το ταλέντο και τις δυνατότητες των μαθητών, ευχόμενη ανάλογες επιτυχίες και στο μέλλον.