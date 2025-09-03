Με τον Υπουργό Μεταφορών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα συναντήθηκε το πρωί της Τετάρτης 3 Σεπτεμβρίου 2025 ο Δήμαρχος Τρικκαίων και πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας. Η συνάντηση έγινε στην Καλαμπάκα (πλησίον των διοδίων του Ε65 στην περιοχή), στη διάρκεια επίσκεψης του Υπουργού στην Καλαμπάκα, όπου ενημερώθηκε για την πορεία κατασκευής του Ε65 και της αποκατάστασης της γέφυρας Διάβας.

Ο κ. Σακκάς τόνισε τη σημασία της ολοκλήρωσης της επέκτασης του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας για τα Τρίκαλα, καθώς και για ολόκληρη τη Θεσσαλία, μέσω της σύνδεσής της με την Ηπειρο και τη Δυτική Μακεδονία, με οφέλη για οδηγούς και εμπορευματικές μεταφορές.

Η συνομιλία των δύο πολιτικών εστίασε και σε ένα θέμα που αφορά ιδιαιτέρως τον Δήμο Τρικκαίων, την πορεία των έργων αποκατάστασης μετά τον Daniel, σε σχέση, τόσο με την αποκομιδή μπαζών από τις οικίες όσο και με τα γενικότερα έργα.

Ο κ. Σακκάς συνομίλησε επίσης με την Υφυπουργό Εργασίας Αννα Ευθυμίου που συναποτελούσε το κυβερνητικό κλιμάκιο. Στην περιοχή βρέθηκαν ακόμη, εκτός του Δημάρχου Μετεώρων Λευτέρη Αβραμόπουλου, ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης, καθώς και στελέχη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, που υλοποιεί το έργο αποκατάστασης της γέφυρας Διάβας.