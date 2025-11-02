Η εξόδιος τελετή θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, στις 15:00, στο αποτεφρωτήριο της Αλεξάνδρειας Ημαθίας (έξοδος Κορινού), παρουσία συγγενών και φίλων που θέλουν να του πουν το τελευταίο «αντίο». Η αναχώρηση της σορού θα γίνει στις 12:30 από το κοιμητήριο του Βόλου (Κούκος).

Ο 44χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο σπίτι του στον Βόλο, από τη μητέρα του, το πρωί της Παρασκευής. Σύμφωνα με πληροφορίες, το προηγούμενο βράδυ είχε αισθανθεί αδιαθεσία, ωστόσο απέφυγε να μεταβεί στο Νοσοκομείο, θεωρώντας πως δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό. Το επόμενο πρωί παραπονέθηκε για έντονο πόνο στο στήθος, που επιδεινώθηκε, και λίγα λεπτά αργότερα κατέρρευσε. Η μητέρα του, που βρισκόταν σε άλλο δωμάτιο, έσπευσε κοντά του και ειδοποίησε το ΕΚΑΒ, αλλά δυστυχώς ήταν ήδη αργά.