Ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς το τέλος της ταλαιπωρίας των κατοίκων έγινε την Κυριακή στη Γέφυρα Διάβας. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης και ενίσχυσης των βάθρων, μηχάνημα βρέθηκε στο σημείο πραγματοποιώντας την αφαίρεση της παλιάς ασφάλτου, προκειμένου να ακολουθήσει η νέα ασφαλτόστρωση.

Λιγοστές οι εργασίες που απομένουν

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι εργασίες που απομένουν είναι πλέον ελάχιστες, γεγονός που γεμίζει αισιοδοξία τους κατοίκους της περιοχής.

Το πέρασμα της γέφυρας πιο κοντά από ποτέ

Με το έργο να μπαίνει στην τελική του ευθεία, τα χαμόγελα επιστρέφουν και η προσμονή για τη στιγμή που οι κάτοικοι θα περάσουν ξανά πάνω από τη γέφυρα μεγαλώνει — ένα έργο που σηματοδοτεί την αποκατάσταση της καθημερινότητας και της σύνδεσης των κοινοτήτων της περιοχής.

