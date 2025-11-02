Σε πανελλαδικό συντονισμό κινητοποιήσεων προχωρούν δεκάδες φοιτητικοί σύλλογοι από όλη τη χώρα, καλώντας σε μαζικά φοιτητικά συλλαλητήρια την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου .

Με αποφάσεις γενικών συνελεύσεων, οι φοιτητές δηλώνουν ότι συνεχίζουν «πιο μαζικά, συντονισμένα και αγωνιστικά», εκπέμποντας – όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν – «σήμα SOS για τις σπουδές, τα πτυχία και την εργασιακή τους προοπτική».

Οι φοιτητές διεκδικούν αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης, κατάργηση των νόμων για τις διαγραφές, ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας, αλλά και απόσυρση του νόμου Πιερρακάκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τον οποίο χαρακτηρίζουν «αντιεκπαιδευτικό και απορριφθέντα από την πανεπιστημιακή κοινότητα».

Τα βασικά αιτήματα των φοιτητικών συλλόγων

Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για υποδομές, εξοπλισμό, προσωπικό και διδάσκοντες.

για υποδομές, εξοπλισμό, προσωπικό και διδάσκοντες. Πτυχία με αξία ως μοναδική προϋπόθεση για την άσκηση επαγγέλματος – Όχι στην απόσπαση της παιδαγωγικής επάρκειας.

ως μοναδική προϋπόθεση για την άσκηση επαγγέλματος – Όχι στην απόσπαση της παιδαγωγικής επάρκειας. Όχι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια – Κατάργηση του νόμου Πιερρακάκη.

– Κατάργηση του νόμου Πιερρακάκη. Καμία διαγραφή φοιτητή που προσπαθεί να ολοκληρώσει τις σπουδές του.

που προσπαθεί να ολοκληρώσει τις σπουδές του. Νέες φοιτητικές εστίες με ευθύνη του κράτους και χωρίς ΣΔΙΤ.

με ευθύνη του κράτους και χωρίς ΣΔΙΤ. Δωρεάν σίτιση, στέγαση, μετακίνηση και πρόσβαση στο διαδίκτυο για όλους τους φοιτητές.

για όλους τους φοιτητές. Μείωση του κόστους ενέργειας και ένταξη της φοιτητικής στέγης στο κοινωνικό τιμολόγιο.

και ένταξη της φοιτητικής στέγης στο κοινωνικό τιμολόγιο. Κατάργηση των μέτρων καταστολής στις σχολές – Όχι σε κάμερες, τουρνικέ και πανεπιστημιακή αστυνομία.

στις σχολές – Όχι σε κάμερες, τουρνικέ και πανεπιστημιακή αστυνομία. Αποδέσμευση της χώρας από ΝΑΤΟ και ΕΕ – «Καμία συνεργασία των ελληνικών πανεπιστημίων με το κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ», όπως σημειώνεται στις ανακοινώσεις.

Μαζική συμμετοχή συλλόγων από όλη τη χώρα

Στην κινητοποίηση της 6ης Νοεμβρίου συμμετέχουν δεκάδες φοιτητικοί σύλλογοι από Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Γιάννενα, Κρήτη, Βόλο, Λάρισα, Καβάλα, Κοζάνη, Φλώρινα, Σέρρες, Ρόδο, Χίο και Αλεξανδρούπολη.

Ανάμεσά τους, οι φοιτητικοί σύλλογοι ΟΠΑ, ΕΚΠΑ, ΕΜΠ, ΠαΔΑ, ΑΠΘ, Πανεπιστημίου Πατρών, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Πανεπιστημίου Κρήτης, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθώς και οι σύλλογοι οικοτρόφων φοιτητικών εστιών.

Οι φοιτητές δηλώνουν αποφασισμένοι να υπερασπιστούν «το δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα των πανεπιστημίων» και καλούν σε μαζική συμμετοχή στα συλλαλητήρια που θα πραγματοποιηθούν σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Δημοσιεύουμε τις δεκάδες αποφάσεις Φοιτητικών Συλλόγων από όλη τη χώρα που οργανώνουν τα φοιτητικά συλλαλητήρια την Πέμπτη 6 Νοέμβρη σε όλη τη χώρα.

Τονίζουν: «Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά έχει ξεκινήσει εδώ και δυο βδομάδες και οι φοιτητές εκπέμπουμε “SOS” για τις σπουδές, τα πτυχία μας και την εργασιακή μας προοπτική, την κατάσταση στα πανεπιστήμια!

Τώρα συνεχίζουμε πιο μαζικά – συντονισμένα – αγωνιστικά!

Μόνο με τον συλλογικά οργανωμένο αγώνα μπορούμε να βάλουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες για ένα σύγχρονο, αποκλειστικά δημόσιο και πραγματικά δωρεάν πανεπιστήμιο, ανοιχτό στη συλλογική συζήτηση και διακίνηση των ιδεών, για πτυχία με αξία και σύγχρονα εργασιακά δικαιώματα».

Οι διεκδικήσεις των φοιτητικών συλλόγων

Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για τις ανάγκες των πανεπιστημίων σε καθηγητές, προσωπικό, υποδομές και εξοπλισμό.

Πτυχία με αξία μοναδική προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος. Όχι στην απόσπαση της παιδαγωγικής επάρκειας από τα πτυχία των λεγόμενων καθηγητικών σχολών – όχι την απόσπαση του πτυχίου από το επάγγελμα.

Όχι στα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια! Να καταργηθεί ο νόμος Πιερρακάκη που έχει απορρίψει η πανεπιστημιακή κοινότητα.

Μέτρα στήριξης όλων των φοιτητών και ιδιαίτερα όσων εργάζονται παράλληλα με τις σπουδές τους. Να μην διαγραφεί κανείς φοιτητής που προσπαθεί να ολοκληρώσει τις σπουδές του!

Κατάργηση του κατάπτυστου νόμου των διαγραφών και όλων των προηγούμενων αντιεκπαιδευτικών νόμων.

Κατασκευή νέων σύγχρονων εστιών στην ευθύνη του κράτους, χωρίς ΣΔΙΤ και ενοίκια για όλους.

Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την επισκευή, ανακαίνιση και συντήρηση των υπαρχουσών φοιτητικών εστιών. Ποιοτικές υπηρεσίες και μόνιμο προσωπικό, χωρίς εγγυήσεις και χαράτσια και χωρίς την κερδοσκοπική δράση των εργολάβων στην λειτουργία τους.

Δωρεάν ποιοτική σίτιση για όλους τους φοιτητές

Δωρεάν μετακίνηση και internet για όλους. Μείωση και πλαφόν στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, ένταξη της φοιτητικής στέγης στο κοινωνικό τιμολόγιο. Κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ σε πετρέλαιο, βενζίνη, φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια.

Δικαίωμα μετεγγραφής για όλους τους φοιτητές που το έχουν ανάγκη. Να καταργηθούν οι απαράδεκτοι «κόφτες».

Ούτε σκέψη για μέτρα καταστολής, κάμερες και τουρνικέ που δεν έχουν καμία σχέση με την ασφάλεια στις σχολές. Είμαστε φοιτητές και όχι εγκληματίες! Πανεπιστήμια ανοιχτά, της μάθησης, της συζήτησης και της ουσιαστικής ακαδημαϊκής ελευθερίας και όχι καταστολής και αυταρχισμού.

Λεφτά για την παιδεία όχι για τους πολέμους. Καμία εμπλοκή της χώρας μας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και τους σχεδιασμούς ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ.

Καμία συνεργασία ελληνικών Πανεπιστημίων με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ και το ΝΑΤΟ. Επιστήμη και έρευνα στην υπηρεσία των κοινωνικών αναγκών και όχι των ιμπεριαλιστικών πολέμων.

Αθήνα

ΟΠΑ (πρώην ΑΣΟΕΕ)

Σχολής Μηχανικών ΠαΔΑ

Βιολογικού ΕΚΠΑ

Οδοντιατρικής ΕΚΠΑ

Φιλοσοφικής ΕΚΠΑ

Δασκάλων ΕΚΠΑ

Νηπιαγωγών ΕΚΠΑ

Σλαβικών Σπουδών ΕΚΠΑ

Κοινωνιολογίας ΕΚΠΑ

Τοπογράφων ΕΜΠ

Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών ΕΚΠΑ

Γεωλογικού ΕΚΠΑ

Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης ΕΚΠΑ

ΣΕΥΠ ΠαΔΑ

ΣΕΤΠ ΠαΔΑ

ΣΕΤ ΠαΔΑ

Σύλλογος Οικοτρόφων στην Φοιτητική Εστία Αθηνών

Σύλλογος Οικοτρόφων στις Νέες Φοιτητικές Εστίες του ΕΜΠ

Σύλλογος Οικοτρόφων στη Φοιτητική Εστία Πανεπιστημίου Αθηνών

Θεσσαλονίκη

Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ΑΠΘ

Παιδαγωγικού ΑΠΘ

Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ

Μαθηματικού ΑΠΘ

Φυσικού ΑΠΘ

Δασολογίας ΑΠΘ

Χημικού ΑΠΘ

Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ

Φαρμακευτικής ΑΠΘ

Κινηματογράφου ΑΠΘ

Εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών ΑΠΘ

Μουσικών σπουδών ΑΠΘ

Σύλλογος Οικοτρόφων Φοιτητικών Εστιών Θεσσαλονίκης

Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης ΔΙΠΑΕ

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών ΔΙΠΑΕ

Σχολή Επιστημών Υγείας ΔΙΠΑΕ

Σέρρες

Σχολή Μηχανικών ΔΙΠΑΕ

Φλώρινα

Νηπιαγωγών Παν. Δυτικής Μακεδονίας

Κοζάνη

Χημικών Μηχανικών Παν. Δυτικής Μακεδονίας

Καβάλα

Χημικό ΔΠΘ

Φυσικό ΔΠΘ

Ξάνθη

Σύλλογος Οικοτρόφων Φοιτητών Ξάνθης

Αλεξανδρούπολη

Φ.Σ. ΤΕΕΠΗ ΔΠΘ

Γιάννενα

Φυσικό Παν. Ιωαννίνων

Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Παν. Ιωαννίνων

Μαθηματικό Παν. Ιωαννίνων

Μηχανικών Η/Υ Παν. Ιωαννίνων

Ιατρικής Παν. Ιωαννίνων

Φιλοσοφίας Παν. Ιωαννίνων

Άρτα

Πληροφορικής Παν. Ιωαννίνων

Μουσικών Σπουδών Παν. Ιωαννίνων

Κέρκυρα

Πληροφορικής Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Βόλος

Ιστορικό Αρχαιολογικό Παν. Θεσσαλίας

Μηχανολόγοι Παν. Θεσσαλίας

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Παν. Θεσσαλίας

Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής Παν. Θεσσαλίας

Γλωσσικών Σπουδών Παν. Θεσσαλίας

Λάρισα

Ψηφιακών Συστημάτων Παν. Θεσσαλίας

Βιοχημείας Παν. Θεσσαλίας

Διοίκηση Επιχειρήσεων Παν. Θεσσαλίας

Νοσηλευτικής Παν. Θεσσαλίας

Φοιτητικός Σύλλογος Εστιών Λάρισας

Τρίκαλα

ΤΕΦΑΑ Παν. Θεσσαλίας

Λαμία

Φ.Σ. ΣΘΕ Λαμίας

Φυσικό Παν. Θεσσαλίας

Αιγαίο

Φοιτητικών Εστιών Χίου

Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης Ρόδου Παν. Αιγαίου

Επιστημών Προσχολικής Αγωγής Ρόδου Παν. Αιγαίου

Πάτρα

Φαρμακευτικής Παν. Πατρών

Θεατρικών Σπουδών Παν. Πατρών

Νοσηλευτικής Παν. Πατρών

Οικοτρόφων Πάτρας Παν. Πατρών

Σπάρτη

Ψηφιακών Συστημάτων Παν. Πελοποννήσου

Καλαμάτα

Σύλλογος Οικοτρόφων Καλαμάτας

Κρήτη

Φυσικού Παν. Κρήτης

Τεχνολογίας και Μηχανικής Υλικών Παν. Κρήτης

Μαθηματικού Παν. Κρήτης

Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Παν. Κρήτης

Σύλλογος Οικοτρόφων στην Φοιτητική Εστία του Παν. Κρήτης

Σύλλογος Οικοτρόφων στην Φοιτητική Εστία του Πολυτεχνείου Κρήτης

ΠΗΓΗ: alfavita.gr