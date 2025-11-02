Ραντεβού στη Λάρισα δίνουν την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025, οι συνταξιούχοι της Θεσσαλίας, ζητώντας από την κυβέρνηση να επιλύσει τα προβλήματά τους.

Σύμφωνα με απόφαση των διοικήσεων των Συνταξιουχικών Σωματείων, ΙΚΑ, Δημοσίου, ΟΑΕΕ, ΤΣΑ και ΤΑΕ, θα πραγματοποιηθεί πανθεσσαλικό συλλαλητήριο, στην κεντρική πλατεία της πόλης στις 12.00 μ., με τη συμμετοχή συνταξιούχων των νομών Καρδίτσας, Τρικάλων, Μαγνησίας και Βόλου.

Τα αιτήματα

Οι συνταξιούχοι διεκδικούν και απαιτούν από την κυβέρνηση:

-Αύξηση όλων των συντάξεων κατά 20% για να αναπληρωθεί η απώλεια από τον τιμάριθμο.

-Απονομή της σύνταξης στο 80% του τελευταίου μισθού.

-Επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης

-Άμεση καταβολή των αναδρομικών σε όλους ανεξάρτητα ένα έχουν προσφύγει δικαστικά ή όχι.

-Άμεση κατάργηση της ΕΑΣ και επιστροφή των παρακρατηθέντων από το 2017.

-Άμεση ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς χωρίς καμία και για κανέναν…

-Σύνταξη χηρείας: Στη μία σύνταξη απονέμεται στον/στην δικαιούχο το 100%. Επιλογή δικαιώματος από τον δικαιούχο για το ποια ορίζει ως πρώτη και ποια ως δεύτερη σύνταξη. Η δεύτερη σύνταξη απονέμεται στο 70% εφ’ όρου ζωής. Κατώτερη σύνταξη χηρείας ίση με την Εθνική σύνταξη.