Θέλετε να προστατεύσετε την καρδιά σας και να εντοπίσετε νωρίς τα σημάδια υψηλής χοληστερίνης; Υπάρχει ένα σύμπτωμα που μπορεί να εμφανιστεί γύρω από τα μάτια και αξίζει να το προσέξετε.

Η χοληστερίνη μπορεί να επηρεάσει τα μάτια

Η υψηλή χοληστερίνη μπορεί να προκληθεί από διάφορους παράγοντες, όπως η ανθυγιεινή διατροφή, η έλλειψη σωματικής άσκησης, το υπερβολικό βάρος, το κάπνισμα και η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Κληρονομικοί παράγοντες παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο, καθώς κάποιοι άνθρωποι έχουν γενετική προδιάθεση να παράγουν περισσότερη χοληστερίνη από το συνηθισμένο, σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο για την καρδιά, τους πνεύμονες και το αίμα (NHIBI).

Η οπτικός Tina Patel τόνισε τα διακριτικά αλλά ανησυχητικά σημάδια της πολύ υψηλής χοληστερίνης, τα οποία μπορεί να είναι ορατά στα βλέφαρα. Η Patel από το Feel Good Contacts αποκάλυψε ότι «κιτρινωπές αποθέσεις, γνωστές ως ξανθελάσματα (xanthelasma), μπορεί να εμφανιστούν γύρω από τα βλέφαρα», που αποτελούν ξεκάθαρους δείκτες για αυξημένα επίπεδα χοληστερίνης.

Αυτές οι παράξενες δερματικές αναπτύξεις στα βλέφαρα σχετίζονται άμεσα «με αυξημένη χοληστερίνη», αλλά δεν είναι το μόνο προειδοποιητικό σημάδι. Κατά τη διάρκεια ενός τυπικού ελέγχου των ματιών, «ο οπτικός σας μπορεί να παρατηρήσει έναν λευκό δακτύλιο γύρω από την ίριδα, γνωστό ως κερατοειδικός δακτύλιος (corneal arcus)», ενημέρωσε η Patel.

Αυτό συνήθως υποδεικνύει την παρουσία λιπιδίων και λιπαρών αποθέσεων στο μάτι. Ένα ακόμη προειδοποιητικό σημάδι υψηλής χοληστερίνης μπορεί να είναι «αλλαγές στα αιμοφόρα αγγεία στο πίσω μέρος του ματιού».

Η Patel εξήγησε λέγοντας πως «η στένωση της αρτηρίας του αμφιβληστροειδούς ή η παρουσία μικρών θρόμβων αίματος» μπορεί να αποτελούν ένδειξη για αυξημένα επίπεδα χοληστερίνης.

Τέτοιες αλλοιώσεις μπορεί να εμποδίσουν τη ροή του αίματος προς τον αμφιβληστροειδή, προκαλώντας πιθανώς θολή όραση ή ακόμη και απώλεια της όρασης.

Κίνδυνοι για την υγεία από την υψηλή χοληστερίνη

Η Patel προειδοποίησε:

«Εξαιρετικά υψηλά επίπεδα χοληστερίνης θέτουν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των ματιών».

Η Patel εξήγησε ότι με την πάροδο του χρόνου, τα λιπαρά αποθέματα μπορεί να φράξουν τα αιμοφόρα αγγεία του αμφιβληστροειδούς, προκαλώντας καταστάσεις όπως φραγή αρτηριών ή φλεβών του αμφιβληστροειδούς, οι οποίες εμπεριέχουν τον κίνδυνο μείωσης της όρασης.

Επιπλέον, η υψηλή χοληστερίνη μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο άλλων καρδιαγγειακών προβλημάτων, επηρεάζοντας συνολικά την ευεξία του ατόμου.

Οι τακτικές εξετάσεις ματιών είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της υγείας σας και η Patel συμβουλεύει να ελέγχονται τα μάτια τουλάχιστον μία φορά κάθε δύο χρόνια.

«Αν είστε κάτω των 40 και παρατηρείτε αλλαγές στα μάτια σας ή αν έχετε οικογενειακό ιστορικό υψηλής χοληστερίνης, αξίζει να μιλήσετε τόσο με τον οπτικό όσο και με τον γιατρό σας για πιο συχνούς ελέγχους», αναφέρει.

Διαχείριση επιπέδων χοληστερίνης

Σχετικά με τη διαχείριση των επιπέδων χοληστερίνης, η Patel τόνισε: «Η διαχείριση της χοληστερίνης μέσω διατροφής και άσκησης είναι ουσιώδης για τη μείωση του κινδύνου επιπλοκών».

Η Patel πρόσθεσε ακόμη: «Η ενσωμάτωση τροφών καλών για την καρδιά στη διατροφή σας, σε συνδυασμό με τακτική άσκηση, είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να διατηρείτε την χοληστερίνη υπό έλεγχο».

Τροφές καλές για την καρδιά

Λιπαρά ψάρια (σολομός, σκουμπρί)

Αβοκάντο

Ξηροί καρποί

Βρώμη

Φασόλια

Λαχανικά

Φυσιολογικές τιμές για τη χοληστερίνη

Γενικά, η τιμή της «κακής» χοληστερόλης θα πρέπει να βρίσκεται κάτω από 100 mg/dL. Οι τιμές της ολικής χοληστερόλης σε έναν υγιή ενήλικα δεν πρέπει να ξεπερνούν συνολικά τα 190mg/dL

Για να μειώσετε τα επίπεδα της LDL χοληστερόλης στο αίμα θα πρέπει να ακολουθήσετε τα εξής βήματα:

Διατροφή φιλική προς την καρδιά

Διαχείριση σωματικού βάρους

Σωματική άσκηση

Φαρμακευτική αγωγή

Το άρθρο συνοπτικά

Η υψηλή χοληστερίνη μπορεί να επηρεάσει τα μάτια, εμφανίζοντας σημάδια όπως ξανθελάσματα στα βλέφαρα και λευκός δακτύλιος γύρω από την ίριδα, που ενδέχεται να υποδεικνύουν λιπώδη αποθέματα.

Αλλοιώσεις στα αιμοφόρα αγγεία του αμφιβληστροειδούς, όπως στένωση ή μικροί θρόμβοι, μπορούν να οδηγήσουν σε θολή όραση ή απώλεια της όρασης.

Η τακτική εξέταση ματιών μπορεί να βοηθήσει στην έγκαιρη ανίχνευση υψηλής χοληστερίνης και την πρόληψη σοβαρών επιπλοκών.

Η διατροφή, η άσκηση και η φαρμακευτική αγωγή είναι βασικά βήματα για τη μείωση της «κακής» χοληστερόλης και την προστασία της καρδιάς και της όρασης.

