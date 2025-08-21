“Αυτές οι τρεις χρονικές διαστάσεις είναι ο πρωταρχικός ιστός των πάντων, όπως ο καμβάς ενός πίνακα”, δήλωσε ο Gunther Kletetschka του Πανεπιστημίου της Αλάσκα Fairbanks .

Ο μαθηματικός τύπος του Dr. Kletetschka για έξι συνολικές διαστάσεις -του χρόνου και του χώρου μαζί- θα μπορούσε να φέρει τους επιστήμονες πιο κοντά στην εύρεση της μοναδικής ενοποιητικής εξήγησης του Σύμπαντος.

Οι διαστάσεις του χρόνου πέρα από την καθημερινή μας πρόοδο προς τα εμπρός είναι δύσκολο να κατανοηθούν. Οι θεωρητικοί φυσικοί έχουν προτείνει πολλές παραλλαγές.

Η νέα εργασία προστίθεται σε ένα μακροχρόνιο σώμα ερευνών από θεωρητικούς φυσικούς σε ένα θέμα εκτός της επικρατούσας φυσικής.

“Οι προηγούμενες προτάσεις για τον τρισδιάστατο χρόνο ήταν κυρίως μαθηματικές κατασκευές χωρίς αυτές τις συγκεκριμένες πειραματικές συνδέσεις”, δήλωσε ο Δρ Kletetschka. “Η εργασία μου μετατρέπει την έννοια από μια ενδιαφέρουσα μαθηματική δυνατότητα σε μια φυσικά ελέγξιμη θεωρία με πολλαπλά ανεξάρτητα κανάλια επαλήθευσης”.

Ο τρισδιάστατος χρόνος είναι μια θεωρία στην οποία ο χρόνος, όπως και ο χώρος, έχει πολλαπλές ανεξάρτητες κατευθύνσεις – συνήθως φαντάζεται ως τρεις άξονες κίνησης του χρόνου, παρόμοιοι στην έννοια με τους χωρικούς άξονες Χ, Υ και Ζ.

Φανταστείτε ότι περπατάτε σε ένα ευθύγραμμο μονοπάτι, κινείστε προς τα εμπρός και επομένως βιώνετε τον χρόνο όπως τον ξέρουμε. Τώρα φανταστείτε ένα άλλο μονοπάτι που διασταυρώνεται με το πρώτο, πηγαίνοντας προς τα πλάγια.

Αν μπορούσατε να μπείτε σε αυτό το πλάγιο μονοπάτι και να παραμείνετε στην ίδια στιγμή του κανονικού χρόνου, ίσως διαπιστώσετε ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι ελαφρώς διαφορετικά – ίσως μια διαφορετική εκδοχή της ίδιας ημέρας.

Η μετακίνηση κατά μήκος αυτού του κάθετου δεύτερου μονοπατιού θα μπορούσε να σας επιτρέψει να εξερευνήσετε διαφορετικές εκβάσεις εκείνης της ημέρας χωρίς να πάτε προς τα πίσω ή προς τα εμπρός στο χρόνο όπως τον ξέρουμε.

Η ύπαρξη αυτών των διαφορετικών αποτελεσμάτων είναι η δεύτερη διάσταση του χρόνου. Τα μέσα μετάβασης από το ένα αποτέλεσμα στο άλλο είναι η τρίτη διάσταση.

“Αυτή η θεωρία ξεπερνά ορισμένα από τα προβλήματα με τις προηγούμενες θεωρίες του χρόνου τριών διαστάσεων που βασίζονται στην παραδοσιακή φυσική”, δήλωσε ο Δρ Kletetschka.

“Διασφαλίζει ότι οι αιτίες εξακολουθούν να προηγούνται των αποτελεσμάτων, ακόμη και με πολλαπλές χρονικές διαστάσεις, απλώς σε μια πιο σύνθετη μαθηματική δομή”.

Στον τρισδιάστατο χρόνο, η δεύτερη και η τρίτη διάσταση πιστεύεται από ορισμένους ερευνητές, ιδίως από τον θεωρητικό φυσικό Itzhak Bars του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνιας, ότι γίνονται εμφανείς ή ξεδιπλώνονται σε επίπεδα ακραίας ενέργειας, όπως κατά τη διάρκεια του πρώιμου Σύμπαντος ή στις αλληλεπιδράσεις σωματιδίων υψηλής ενέργειας.

Η νέα προσέγγιση θα μπορούσε ακόμη και να βοηθήσει στην επίλυση της μεγαλύτερης από όλες τις άλυτες προκλήσεις της φυσικής: την ενοποίηση της κβαντομηχανικής και της βαρύτητας σε μια ενιαία κβαντική θεωρία της βαρύτητας.

Μια κβαντική θεωρία της βαρύτητας θα μπορούσε να οδηγήσει ή να γίνει μια μεγάλη θεωρία του Σύμπαντος – η λεγόμενη θεωρία των πάντων.

Η άπιαστη ενοποιητική θεωρία θα ένωνε τις τέσσερις θεμελιώδεις δυνάμεις της φύσης – τον ηλεκτρομαγνητισμό, την ισχυρή πυρηνική δύναμη, την ασθενή πυρηνική δύναμη και τη βαρύτητα.

Το Καθιερωμένο Πρότυπο της σωματιδιακής φυσικής ενώνει τις τρεις πρώτες. Η βαρύτητα εξηγείται μέσω της γενικής θεωρίας της σχετικότητας του Άλμπερτ Αϊνστάιν.

Οι δύο αυτές θεωρίες είναι ασύμβατες, οπότε οι φυσικοί αναζητούν αυτή τη θεωρία των πάντων που θα τις ενώσει. Η εύρεση της προέλευσης των μαζών των σωματιδίων είναι κεντρικό στοιχείο αυτής της αναζήτησης.

Ο Δρ Kletetschka πιστεύει ότι η θεωρία του για τον τρισδιάστατο χρόνο μπορεί να βοηθήσει.

Η εργασία του δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Reports in Advances of Physical Science.

πηγή :https://www.newsbomb.gr/technologia/story/1660029/o-xronos-exei-treis-diastaseis-mia-nea-anatreptiki-theoria