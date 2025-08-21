Μήπως ψάχνετε υπερβολικά γονεϊκές συμβουλές στα social media; Δείτε πόσο σας ωφελεί πραγματικά

Η γονεϊκότητα σήμερα μοιάζει με μια δημόσια υπόθεση, με συμβουλές να τρέχουν ασταμάτητα στα social media. Από τα TikTok βίντεο που υπόσχονται «5 απλούς τρόπους» για να αντιμετωπίσεις τις παιδικές κρίσεις μέχρι τα Instagram posts που προτείνουν την τέλεια ρουτίνα ύπνου, η πληροφορία είναι άφθονη. Αλλά μήπως αυτή η πληθώρα μας κάνει να χάνουμε την δική μας εσωτερική φωνή;

Η πίεση της τελειότητας που βλέπουμε στα social

Οι γονείς σήμερα ζουν σε έναν κόσμο υπερπληροφόρησης, όπου κάθε μέρα βομβαρδίζονται με δεκάδες «σωστές» συμβουλές. Αντί να νιώθουν σιγουριά, πολλοί παλεύουν με το αίσθημα ανεπάρκειας. Γιατί το παιδί σου δεν αποκρίνεται όπως στο βίντεο; Γιατί η μέθοδος που έβγαλε «τέλειο» αποτέλεσμα για άλλον γονιό, εσένα σου φαίνεται να μην δουλεύει;

Η κλινική ψυχολόγος Hannah Holmes εξηγεί πως οι γονείς συχνά πέφτουν στην παγίδα του να συγκρίνουν τον εαυτό τους με πρότυπα που δεν γνωρίζουν ούτε τις οικογένειές τους ούτε τα παιδιά τους. Έτσι, ξεχνούν να εμπιστευτούν το πιο πολύτιμο εργαλείο: την δική τους διαίσθηση.

Η δύναμη της εσωτερικής φωνής και η ορθή χρήση πληροφορίας

Φυσικά, η σωστή πληροφόρηση από αξιόπιστες πηγές μπορεί να κάνει τη διαφορά. Για παράδειγμα, συμβουλές από παιδίατρο ή ειδικούς μπορεί να βοηθήσουν σε κρίσιμες στιγμές. Το πρόβλημα προκύπτει όταν η αναζήτηση συμβουλών γίνεται εμμονική και καταλήγει να μας κάνει να αμφισβητούμε συνεχώς τις επιλογές μας.

Το κλειδί είναι να φιλτράρουμε τι ακούμε και να επιλέγουμε τις πηγές μας προσεκτικά. Πάνω απ’ όλα όμως, να θυμόμαστε ότι καμία εφαρμογή ή βίντεο δεν ξέρει το παιδί μας καλύτερα από εμάς.

Η λύση: λιγότερο scroll, περισσότερη εμπιστοσύνη στον εαυτό μας

Η γονεϊκότητα δεν είναι αγώνας τελειότητας, αλλά μια συνεχής προσπάθεια να δώσουμε στα παιδιά μας αγάπη, χρόνο και προσοχή. Αυτά είναι τα θεμέλια που δεν μπορεί να υποκαταστήσει κανένα social media tip.

Ίσως ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα βήμα πίσω από την οθόνη και να ακούσουμε περισσότερο το ένστικτό μας. Να θυμόμαστε πως οι καλύτερες συμβουλές είναι συχνά αυτές που προέρχονται από την καρδιά και όχι από το διαδίκτυο.

