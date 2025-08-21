Αν έχετε τη συνήθεια να φορτίζετε το κινητό σας στο κρεβάτι ή στον καναπέ, καλύτερα να το ξανασκεφτείτε γιατί αυτό που φαίνεται αθώο, δεν είναι. Αντίθετα θα μπορούσε πραγματικά να θέσει το σπίτι σας σε σοβαρό κίνδυνο.

Κάθε χρόνο, εκατοντάδες πυρκαγιές σπιτιών συνδέονται με τη φόρτιση ηλεκτρονικών συσκευών που αφήνονται σε μαλακές επιφάνειες.

Όταν ηλεκτρονικές συσκευές όπως τηλέφωνα, tablet ή φορητοί υπολογιστές φορτίζουν πάνω σε μαλακά υλικά όπως κουβέρτες ή μαξιλάρια, η θερμότητα που παράγουν δεν έχει πουθενά να πάει. Αυτές οι συσκευές βασίζονται σε συμπαγείς, σκληρές επιφάνειες για να βοηθήσουν στη διάχυση της θερμότητας και να αποφύγουν την υπερθέρμανση.

Όταν η θερμότητα παγιδεύεται κάτω από μια κουβέρτα ή σε ένα μαξιλάρι, η θερμοκρασία μπορεί να αυξηθεί γρήγορα, μετατρέποντας το άνετο σημείο σας σε κίνδυνο πυρκαγιάς. Οι πυροσβέστες που ανταποκρίνονται σε ηλεκτρικές πυρκαγιές στις ΗΠΑ αναφέρουν ότι πολλές ξεκινούν όταν οι συσκευές υπερθερμαίνονται σε κρεβάτια ή καναπέδες. Στην πραγματικότητα, ο αριθμός των ηλεκτρικών πυρκαγιών που προκαλούνται από ακατάλληλα φορτισμένες συσκευές έχει υπερδιπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια.

Συμβουλές για ασφαλή φόρτιση

Για να διατηρήσετε το σπίτι σας ασφαλές, ακολουθείτε πάντα τους βασικούς κανόνες ασφαλείας. Αρχικά, χρησιμοποιήστε ηλεκτρονικά και φορτιστές χωρίς ζημιές. Τα φθαρμένα καλώδια ή τα σπασμένα βύσματα αυξάνουν τον κίνδυνο σπινθήρων. Δεύτερον, μην τοποθετείτε ποτέ τον φορτιστή του τηλεφώνου σας σε εύφλεκτη επιφάνεια όπως στρώμα, καναπέ ή μαλακό μαξιλάρι.

Μπορεί να είναι δελεαστικό να κρατάτε το τηλέφωνό σας κοντά ενώ κοιμάστε, αλλά επιλέξτε αντ ‘αυτού ένα κομοδίνο ή γραφείο. Αυτές οι σκληρές, επίπεδες επιφάνειες βοηθούν τα ηλεκτρονικά να παραμένουν δροσερά. Τέλος, επενδύστε σε συναγερμούς καπνού και δοκιμάστε τους τακτικά – αυτές οι συσκευές μπορούν να σας προειδοποιήσουν νωρίς εάν ξεκινήσει πυρκαγιά.

πηγή:https://www.newsbomb.gr/technologia/story/1659664/stamatiste-amesos-an-fortizete-to-tilefono-sas-se-afto-to-simeio-sto-spiti