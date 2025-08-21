Μια… ντροπιαστική περιπέτεια είχε ένας 40χρονος, όταν παγιδεύτηκε σε παιδική τσουλήθρα και κάλεσε την πυροσβεστική για να τον απεγκλωβίσει!

Σε ένα από τα πιο απρόσμενα περιστατικά που θυμίζει σκηνή από κωμική ταινία, ένας 40χρονος άνδρας από το Κονέκτικατ των ΗΠΑ αναγκάστηκε να καλέσει το 911 όταν σφήνωσε μέσα σε παιδική τσουλήθρα σε σχολείο της περιοχής του Βέρνον.

Το απίθανο περιστατικό συνέβη το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου, όταν -για άγνωστο λόγο- ο άνδρας επιχείρησε να κατέβει από μια τσουλήθρα που ήταν σχεδιασμένη, προφανώς, για παιδιά και όχι για μεγαλόσωμους όπως εκείνος. Η απόπειρα μετατράπηκε σε εφιάλτη, καθώς, όπως ανέφερε η αστυνομία, «σφήνωσε με το κεφάλι και τα πόδια» στο μεσαίο σημείο της σωληνοειδούς τσουλήθρας.

Επιχείρηση απεγκλωβισμού με πυροσβεστικά οχήματα

Μόλις κατάλαβε πως δεν μπορούσε να κινηθεί, ο άνδρας κάλεσε μόνος του την Άμεση Δράση, προκαλώντας μια εκτεταμένη κινητοποίηση αστυνομίας, πυροσβεστικής και διασωστών. Οι αρχές χρειάστηκαν περίπου 30 λεπτά προσπαθειών και τη συνδρομή δύο πυροσβεστικών οχημάτων για να τον απελευθερώσουν από το στενό πλαστικό τούνελ της τσουλήθρας.

«Αισθανόταν εξαιρετικά άβολα»

Όπως ανέφεραν οι διασώστες, η θερμοκρασία εκείνη τη στιγμή ήταν υψηλή, γεγονός που έκανε την κατάσταση ακόμα πιο αφόρητη για τον άνδρα, ο οποίος βρισκόταν εγκλωβισμένος σε μια άβολη στάση. Παρ’ όλα αυτά, κατάφερε να διατηρήσει την ψυχραιμία του και δεν υπέστη τραυματισμούς, ενώ αρνήθηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Έγινε… «talk of the town»

Το περιστατικό σχολιάστηκε ευρέως στα τοπικά ΜΜΕ και στα social media, με πολλούς να αναρωτιούνται πώς ακριβώς κατέληξε ο 40χρονος μέσα σε μια παιδική τσουλήθρα και… γιατί. Πολλοί χαρακτήρισαν την ιστορία «αμήχανη, αλλά αξιολάτρευτη», ενώ άλλοι έκαναν λόγο για «τον πιο τίμιο λόγο να καλέσεις το 911».