Η διοικητή παραλαβή ενός από τα πλέον σημαντικά έργα του Δήμου Τρικκαίων έγινε την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025. Το πρώτο δημόσιο παθητικό σχολείο της χώρας, το 20ο Νηπιαγωγείο Τρικάλων παραδόθηκε στον Δήμο Τρικκαίων, ολοκληρώνοντας ένα έργο ουσίας, εμβληματικό και καινοτόμο.

Ο αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Μιχάλης Λάππας ως αρμόδιος πολιτικός εκπρόσωπος παραβρέθηκε στη διαδικασία, τονίζοντας την τεράστια σημασία που έχει για τα νήπια όχι απλώς ένα νέο διδακτήριο, αλλά ένα παθητικό κτήριο.

Υπενθυμίζεται ότι με τη σύγχρονη τεχνική και τεχνολογία, το σχολείο θα διατηρεί μονίμως 21 βαθμούς Κελσίου, όλον τον χρόνο., για να επιτευχθεί αυτό, έγινε πλήθος σχετικών εργασιών, όπως κουφώματα με τριπλό τζάμι και θερμοδιακοπή, αλλά και με ειδικές ταινίες αεροστεγανότητας για να μην εισχωρεί ούτε να φεύγει αέρας, μηχανικός αερισμός (αεραγωγοί) με ανάκτηση θερμότητας, εναλλάκτη που εξασφαλίζει καθαρό αέρα χωρίς να χρειάζεται να ανοίγουν τα παράθυρα, αντλία θερμότητας 12kwat (διπλάσια των απαιτήσεων) για 301 τ.μ., όσο χρειάζεται ένα καλά μονωμένο σπίτι των 100 τ.μ., κλιματιστικό μόλις 12 btu για αυτά τα 301 τ.μ., παρότι η νομοθεσία δεν το προβλέπει. Το νηπιαγωγείο θα μπορεί να φιλοξενεί 50 νήπια.

Το έργο έφερε εις πέρας η εταιρεία «Π. ΣΓΟΥΡΑΛΗΣ και ΣΙΑ Ε.Ε.». με τον εκπρόσωπό της κ. Πάνο Σγουραλή να υπογραφεί τη σχετική διοικητική παράδοση, παρούσης της προϊσταμένης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. τρικκαίων κ. θεοδώρας Σαργιώτη.

Ο προϋπολογισμός ανερχόταν σε 695.000€ από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». Το κτήριο μάλιστα πιστοποιήθηκε ως «παθητικό» από τον αρμόδιο φορέα, το Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου (ΕΙΠΑΚ), εξουσιοδοτημένο από το Διεθνές Ινστιτούτο Παθητικών Κτηρίων.

Παρέστησαν ακόμη, από τις Τεχνικές Υπηρεσίες οι μηχανικοί κ. Νέλλη Δερμάνη, Αφροδίτη Κωτή και Γ. Σιούγας, από τη Δ/νση Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού, ο Διευθυντής κ. Στεφ. Νταλάσης και ο προϊστάμενος του τμήματος Παιδείας κ. Νικ. Μπατατέγας.