Νέο ιατρικό λάθος σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, προκαλώντας αναστάτωση στο προσωπικό και στους ασθενείς.
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η νοσηλεύτρια αντιλήφθηκε το σφάλμα και διέκοψε αμέσως τη χορήγηση.
Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιοι γιατροί, οι οποίοι εξέτασαν τον ασθενή.
Ευτυχώς, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η υγεία του δεν φαίνεται να διατρέχει κίνδυνο από τη λανθασμένη χορήγηση.
Μετά το περιστατικό, η νοσηλεύτρια απομακρύνθηκε άμεσα από το νοσοκομείο, ενώ διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση (ΕΔΕ) για τη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε το λάθος.
