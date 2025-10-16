Νέο ιατρικό λάθος σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, προκαλώντας αναστάτωση στο προσωπικό και στους ασθενείς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του iEidiseis , σε καρκινοπαθή που επρόκειτο να υποβληθεί σε συγκεκριμένη θεραπεία, χορηγήθηκε κατά λάθος διαφορετικό σκεύασμα φαρμάκου.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η νοσηλεύτρια αντιλήφθηκε το σφάλμα και διέκοψε αμέσως τη χορήγηση.

Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιοι γιατροί, οι οποίοι εξέτασαν τον ασθενή.

Ευτυχώς, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η υγεία του δεν φαίνεται να διατρέχει κίνδυνο από τη λανθασμένη χορήγηση.

Μετά το περιστατικό, η νοσηλεύτρια απομακρύνθηκε άμεσα από το νοσοκομείο, ενώ διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση (ΕΔΕ) για τη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε το λάθος.