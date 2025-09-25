Τη νέα έκδοση του Gov.gr Wallet, που για πρώτη φορά ενσωματώνει βασικές λειτουργίες του gov.gr και σημαντικές νέες δυνατότητες, παρουσίασε σήμερα, 25 Σεπτεμβρίου, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου σε συνέντευξη τύπου στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Με σκοπό την αναβαθμισμένη εμπειρία των χρηστών, το Gov.gr Wallet αποκτά πιο απλό και φιλικό σχεδιασμό, ώστε όλοι οι πολίτες να διευκολύνονται ακόμη περισσότερο στην καθημερινότητά τους. Το Gov.gr Wallet ενισχύεται με νέες δυνατότητες, οι οποίες θα διευρύνονται συνεχώς, με στόχο έως το 2027 να καταστεί ένα από τα βασικά σημεία αλληλεπίδρασης των πολιτών με το κράτος. Οι πολίτες μπορούν να εξυπηρετούνται και να ενημερώνονται για διαδικασίες και δυνατότητες του Δημοσίου απευθείας από το κινητό τους.

Πιο συγκεκριμένα, πλέον οι πολίτες μπορούν από το Gov.gr Wallet:

Να χρησιμοποιούν τον Ψηφιακό Βοηθό mAigov, την πρώτη εφαρμογή Τεχνητής Νοημοσύνης του ελληνικού Δημοσίου, που απαντά σε ερωτήσεις των πολιτών για ζητήματα της Δημόσιας Διοίκησης, ενώ διαθέτει και δυνατότητες action bot. Μπορούν να εκδίδουν εύκολα και γρήγορα Υπεύθυνη Δήλωση, εκφωνώντας ή πληκτρολογώντας το κείμενο και τον αποδέκτη του εγγράφου, καθώς και Ληξιαρχική Πράξη Γάμου. Με την έκδοσή τους, τα έγγραφα εμφανίζονται αυτομάτως και αποθηκεύονται στη «Θυρίδα Πολίτη».

Να αποκτούν άμεση πρόσβαση και να ενημερώνονται για νέα έγγραφα ή ειδοποιήσεις της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς υπάρχει σε ευδιάκριτο σημείο η «Θυρίδα Πολίτη».

Να αναζητούν ψηφιακές υπηρεσίες του Δημοσίου με λέξεις-κλειδιά ή «γεγονότα ζωής», όπως γίνεται στο gov.gr.

Να έχουν άμεση και ασφαλή πρόσβαση στον Προσωπικό Αριθμό τους, μέσω ειδικού πλαισίου που διασφαλίζει την προστασία του, αποτρέποντας την αποθήκευση του μέσω στιγμιότυπων οθόνης. Επίσης σε περίπτωση που δεν έχουν εκδώσει ΠΑ, η εφαρμογή προσφέρει άμεση πρόσβαση στο gov.gr για την έκδοσή του.

Να μεταβούν στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας για τη διαχείριση των στοιχείων επικοινωνίας τους.

Να αποστέλλουν προς το 112 SMS με γεωγραφικό στίγμα της συσκευής, για χρήση σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Να σαρώνουν έγγραφα του gov.gr για έλεγχο γνησιότητάς τους.

Επισημαίνεται, ότι πλέον παρέχεται και η δυνατότητα ελέγχου γνησιότητας εγγράφων με σάρωση για τα έγγραφα του gov.gr. Επίσης, οι πολίτες μπορούν να πλοηγούνται με ευκολία στο Gov.gr Wallet μέσω επανασχεδιασμένης αρχικής οθόνης, η οποία συγκεντρώνει με λειτουργικό τρόπο όλα τα βασικά σημεία της εφαρμογής.

Οι ενδιαφερόμενοι εγκαθιστούν την εφαρμογή Gov.gr Wallet απευθείας στο κινητό τους τηλέφωνο μέσω του App Store ή του Google Play, καθώς και μέσω του Wallet.gov.gr. Υπενθυμίζεται ότι ήδη δέκα έγγραφα είναι διαθέσιμα στο Gov.gr Wallet: το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, το Δίπλωμα Οδήγησης, η Ψηφιακή Κάρτα Αναπηρίας, η Ψηφιακή Κάρτα Ανεργίας (ΔΥΠΑ), το Σήμα Δακτυλίου για ελεύθερη πρόσβαση στον δακτύλιο της Αθήνας, τα στοιχεία οχήματος (MyAuto), η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, η Ασφαλιστική Ικανότητα, η Άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους και τα Ζώα Συντροφιάς. Επιπλέον, το Gov.gr Wallet είναι το εργαλείο της ψηφιακής ταυτοποίησης των φιλάθλων για την είσοδό τους στα γήπεδα στους αγώνες ποδοσφαίρου και μπάσκετ.

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου δήλωσε: «Από σήμερα οι πολίτες μπορούν να έχουν στο κινητό τους το νέο Gov.gr Wallet, την πιο δημοφιλή εφαρμογή του ελληνικού Δημοσίου. Μια εφαρμογή, που ξεκίνησε μέσα στην πανδημία προκειμένου να δώσει λύσεις και διεξόδους σε ζητήματα ταυτοποίησης, μετατρέπεται από αποθετήριο εγγραφών σε βασικό σημείο διεπαφής των πολιτών με το κράτος. Με το νέο Gov.gr Wallet κάνουμε ακόμη ένα σημαντικό βήμα για ένα κράτος πιο σύγχρονο και πιο αποτελεσματικό. Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, φέρνουμε τη «Θυρίδα του πολίτη» στο επίκεντρο ως μοναδικό και ασφαλή δίαυλο επικοινωνίας πολιτών-κράτους, ενσωματώνουμε τον Ψηφιακό Βοηθό «mAigov», ώστε η εξυπηρέτηση να γίνεται πιο άμεση και προσωπική, εντάσσουμε ειδικό πλαίσιο για να βλέπουν οι πολίτες οποιαδήποτε στιγμή τον Προσωπικό Αριθμό τους. Και αυτά είναι μόνο η αρχή για το νέο Gov.gr Wallet. Εμπλουτίζουμε και θα συνεχίσουμε να το εμπλουτίζουμε συνεχώς με καινούργιες δυνατότητες, καθιστώντας το κοινό σημείο «συνάντησης» της Δημόσιας Διοίκησης. Στόχος μας είναι η απλοποίηση και η ενοποίηση, να μη χρειάζεται δηλαδή οι πολίτες να κατεβάζουν πολλές διαφορετικές εφαρμογές, αλλά να βρίσκουν σε ένα σημείο όλες τις υπηρεσίες που χρειάζονται. Ακολουθούν η ενσωμάτωση των στοιχείων των ακινήτων, οι επαγγελματικές ιδιότητες, η δυναμική ενημέρωση εγγράφων. Χτίζουμε βήμα-βήμα ένα ψηφιακό κράτος που στέκεται δίπλα στους πολίτες και κερδίζει την εμπιστοσύνη τους».

Η υλοποίηση της νέας έκδοσης έγινε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Όλα τα απαραίτητα στοιχεία αντλούνται από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Στην συνέντευξη τύπου συμμετείχαν ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστος Δερμεντζόπουλος, ο Πρόεδρος του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET) Στέφανος Κόλλιας, o Αναπληρωτής Προϊστάμενος Υπηρεσίας Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Ανδρέας Δημήτριου, o Co-Founder και Business Innovation Director της UBITECH Ltd Δημήτρης Αλεξάνδρου και ο Partner της Cognity SA Θάνος Βαριάς.