Ένα μοναδικό μπασκετικό event επιστρέφει για δεύτερη συνεχή χρονιά στο κέντρο της Καλαμπάκας, φέρνοντας τη μαγεία του street basketball στην καρδιά της πόλης! Το διήμερο 23-24 Αυγούστου, η Πλατεία Ρήγα Φεραίου, σημείο αναφοράς για την Καλαμπάκα, θα μετατραπεί σε ένα υπερσύγχρονο μπασκετικό hub, φιλοξενώντας την κορυφαία διοργάνωση LOUX GNC 3on3 | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 2024. Η δράση πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του Δήμου Μετεώρων, προσφέροντας σε όλους μικρούς και μεγάλους, άνδρες και γυναίκες, την ευκαιρία να ζήσουν μία ανεπανάληπτη αθλητική εμπειρία!

Φτιάξε την ομάδα σου και πάρε μέρος με την παρέα σου σε ένα event γεμάτο ενέργεια, μουσική και μπασκετικό πάθος!

Η διοργάνωση του LOUX GNC 3on3 | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 2024 είναι μία συνδιοργάνωση του Δήμου Μετεώρων και του LOUX GNC 3on3, και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (Ε.Ο.Κ.).

Δήλωσε ΔΩΡΕΑΝ συμμετοχή και γίνε μέρος της streetball ιστορίας του φετινού καλοκαιριού!

Πληροφορίες & δηλώσεις συμμετοχής εδώ:

https://gnc3on3.gr/loux-gnc-3on3-kalabaka-2025-basket-me-fonto-ta-meteora

Συμπαίκτες του LOUX GNC 3on3: Η ΛΟΥΞ, η CROSSOVER, η WILSON, τα STEGNO, ο όμιλος AFFIDEA, η KERASIDIS GROUP, το ξενοδοχείο MY WAY, η SKENTZOS PORT SERVICE, η ALFA HELLAS SECURITY, η ACCOUNTSAINTS, το GoALEXANDROUPOLIS.COM και η τεχνική εταιρεία Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ.

Χορηγός επικοινωνίας: Gazzetta

Σύνθημά μας;

«Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΝΩΝΕΙ»