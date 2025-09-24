Τι λένε οι ψυχολόγοι για τα 15 χρόνια διαφορά στο ζευγάρι

Πιθανόν να έχετε ακούσει τη φράση «τα όμοια έλκονται». Ισχύει σε μεγάλο βαθμό στις σχέσεις. Οι άνθρωποι ερωτεύονται άλλους που τους μοιάζουν σε πολλά επίπεδα: μόρφωση, αξίες, πολιτικές απόψεις, ενδιαφέροντα κ.λπ. Ωστόσο, η ηλικία συχνά φαίνεται πως παραβιάζει αυτόν τον …κανόνα και συχνά γίνεται ένα σημαντικό ζήτημα, ένας καθοριστικός παράγοντας στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της σχέσης.

έρευνα δείχνει ότι τα ζευγάρια τείνουν να έχουν διαφορά ηλικίας περίπου τριών ετών, με τους άντρες να είναι συνήθως μεγαλύτεροι (Buss, 1989; Conroy-Beam, 2019).

Η “τυπική” διαφορά τριών ετών έχει κάποιο περιθώριο προτού γίνει αισθητή. Όσο μεγαλύτερη η διαφορά, τόσο περισσότερο την προσέχουν οι σύντροφοι – και το κοινωνικό περιβάλλον.

Διαφορά ηλικίας και λειτουργικότητα σχέσης

Η μεγάλη διαφορά ηλικίας -15 έως25 χρόνια- μπορεί να προκαλέσει αμηχανία για τη σχέση, ανησυχίες για τη βιωσιμότητά της και υπερευαισθησία απέναντι σε κοινωνικά σχόλια. Η αρνητική κοινωνική αντίδραση ίσως αντικατοπτρίζει την πεποίθηση ότι η σχέση είναι άδικη ή ανισόρροπη. Η έρευνα δείχνει ότι η προκατάληψη απέναντι σε τέτοιες σχέσεις οφείλεται στην εντύπωση ότι το μεγαλύτερο άτομο αποκομίζει περισσότερα οφέλη (Collisson & De Leon, 2018). Ίσως το κοινωνικό σύνολο θεωρεί πως το μεγαλύτερο άτομο εκμεταλλεύεται το μικρότερο.

Τα ζευγάρια με διαφορά ηλικίας περίπου 5-15 ετών εκτιμάται ότι αποτελούν το 8,5% του αμερικανικού πληθυσμού . Ένας μεγαλύτερος άνδρας με μια νεότερη γυναίκα είναι το πιο συνηθισμένο σενάριο, με μόνο το 1,3% των ζευγαριών να αποτελείται από μια μεγαλύτερη γυναίκα και έναν νεότερο άνδρα.

Υπάρχει ιδανική διαφορά ηλικίας;

Παρόλο που οι άνδρες συνήθως είναι ελαφρώς μεγαλύτεροι, υπάρχουν πολλά ζευγάρια με μεγάλη διαφορά ηλικίας. Όπως αναφέρει η Theresa E. DiDonato, Ph.D., κοινωνική ψυχολόγος και καθηγήτρια ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Loyola του Μέριλαντ, η γενική τάση όπου οι άνδρες είναι ελαφρώς μεγαλύτεροι παραμένει ισχυρή και παγκόσμια. Η “ιδανική” διαφορά ηλικίας περίπου τριών ετών, με τους άνδρες μεγαλύτερους, ίσως σχετίζεται με τη βέλτιστη αναπαραγωγική υγεία. Δεδομένα δείχνουν ότι, ανεξάρτητα από την ηλικία της μητέρας, η βρεφική υγεία είναι καλύτερη όταν η διαφορά ηλικίας είναι μικρή και ο άνδρας είναι μεγαλύτερος (Pelham, 2021). Σε σχέσεις όπου η γυναίκα είναι πολύ μεγαλύτερη, τα αποτελέσματα είναι λιγότερο ευνοϊκά.

Αντέχει μια σχέση με διαφορά ηλικίας;

Τέσσερα ερωτήματα θα πρέπει να τεθούν προκειμένου να δοθεί απάντηση στο παραπάνω ερώτημα:

Είναι αυτή μια βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη σχέση; Η διασκέδαση μιας σύντομης περιπέτειας μπορεί να υπερτερεί των προκλήσεων μακροχρόνιας συμβατότητας. Ο μεγαλύτερος σύντροφος απολαμβάνει τη ζωντάνια του νεότερου· ο νεότερος επωφελείται από την εμπειρία και την οικονομική σταθερότητα του μεγαλύτερου. Μοιράζεστε τους ίδιους μακροπρόθεσμους στόχους; Οι σχέσεις διαρκούν περισσότερο όταν οι σύντροφοι θέλουν τα ίδια πράγματα. Ειδικά στις σχέσεις με διαφορά ηλικίας, στόχοι όπως η εργασία ή η συνταξιοδότηση μπορεί να διαφέρουν. Θέλετε παιδιά; Ένα κρίσιμο ζήτημα για τις σχέσεις με διαφορά ηλικίας. Οι γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας με νεότερους άντρες ίσως δεν μπορούν ή δεν θέλουν να αποκτήσουν βιολογικά παιδιά· οι μεγαλύτεροι άνδρες ίσως διστάζουν να γίνουν γονείς λόγω ηλικίας. Έχετε την υποστήριξη των φίλων σας; Οι φίλοι και η οικογένεια επηρεάζουν τη βιωσιμότητα μιας σχέσης. Όταν εγκρίνουν τη σχέση, τη στηρίζουν· όταν όχι, μπορεί να προκαλούν προβλήματα.

Όταν οι σύντροφοι ταιριάζουν, ανεξαρτήτως ηλικίας, μπορούν να έχουν μια δυνατή και ικανοποιητική σχέση.

«Βάσει της έρευνάς μου, η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουν τα ζευγάρια με διαφορά ηλικίας είναι η αντιμετώπιση του στίγματος και η κοινωνική αποδοχή», λέει ο Justin Lehmiller, Ph.D., ερευνητής σε θέματα σεξουαλικότητας και ψυχολογίας στο Ινστιτούτο Kinsey και συγγραφέας του βιβλίου Tell Me What You Want. Στην πραγματικότητα, η έλλειψη υποστήριξης από στενά μέλη της οικογένειας και φίλους είναι βασικός προγνωστικός παράγοντας για το αν ένα ζευγάρι με διαφορά ηλικίας θα χωρίσει ή θα τα καταφέρει.

Αυτό δεν σημαίνει ότι οι σχέσεις με διαφορά ηλικίας δεν μπορούν ή δεν πρόκειται να διαρκέσουν — το αντίθετο, μπορούν και διαρκούν, σύμφωνα με τον Lehmiller. Το κλειδί είναι να κατανοήσουν με ποιο τρόπο η διαφορά ηλικίας επηρεάζει (ή δεν επηρεάζει) την κοινή τους ζωή, ανεξάρτητα από το τι πιστεύουν οι άλλοι.

Σήμερα, περίπου το 8,5% των ζευγαριών έχουν διαφορά ηλικίας 10 ετών ή και περισσότερο, και μελέτες δείχνουν ότι αυτά τα ζευγάρια τείνουν να είναι λιγότερο ικανοποιημένα από τον γάμο τους και είναι πιο πιθανό να χωρίσουν σε σύγκριση με ζευγάρια που είναι πιο κοντά σε ηλικία.

Τι λένε οι ψυχολόγοι για τα 20 χρόνια διαφορά σε μια σχέση;

Ωστόσο, μπορεί να υπάρχουν και οφέλη από μια διαφορά ηλικίας: Μερικά ζευγάρια (συγκεκριμένα, νεότερες γυναίκες με μεγαλύτερους άνδρες) είναι πιο ικανοποιημένα από ζευγάρια της ίδιας ηλικίας, σύμφωνα με άλλη μελέτη. Οι λεγόμενες «cougars» αναφέρουν ότι νιώθουν πιο ελεύθερες να εξερευνήσουν τη σεξουαλικότητά τους με νεότερους συντρόφους και, σύμφωνα με μελέτες στα περιοδικά Journal of Sex Research και Journal of Marriage and Family, η πλειοψηφία αυτών των σχέσεων γίνεται μακροχρόνια (και όχι απλώς περαστική περιπέτεια).

«Γενικά, πρέπει να εξετάζεις κάθε σχέση ξεχωριστά», λέει η Jill A. Murray, Ph.D., αδειούχος ψυχοθεραπεύτρια και συγγραφέας, της οποίας ο σύζυγος είναι 10 χρόνια νεότερός της.

