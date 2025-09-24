Τα περιστατικά διάρρηξης αυτοκινήτων, τρία τον αριθμό καταγράφηκαν χθες βράδυ Τρίτης στην έναρξη του παζαριού της Λάρισας.

Οι «αετοχέρηδες» …χτύπησαν την ώρα της συναυλίας με τον Πάνο Κιάμο στο μεγάλο υπαίθριο πάρκινγκ και «άνοιξαν» τρία αυτοκίνητα.

Οι διαρρήκτες δεν δίστασαν να δράσουν παρότι υπήρχε πληθώρα κόσμου στον χώρο.