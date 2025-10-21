Βαθιά θλίψη προκάλεσε στην τοπική κοινωνία των Τρικάλων η είδηση του θανάτου του Ηλία Ευαγγέλου, σε ηλικία 93 ετών.

Άνθρωπος με μακρόχρονη και ουσιαστική προσφορά στα κοινά, ο Ηλίας Ευαγγέλου άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην πολιτική και κοινωνική ζωή της πόλης. Υπήρξε για πολλά χρόνια δημοτικός σύμβουλος Τρικκαίων και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, στενός συνεργάτης του αείμνηστου δημάρχου Κώστα Παπαστεργίου.

Παράλληλα, διετέλεσε πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Τρικάλων στα πρώτα της βήματα, συμβάλλοντας καθοριστικά στην οργάνωση και ανάπτυξη του τοπικού ποδοσφαίρου.

Ιστορικό στέλεχος της βιομηχανίας ΚΛΙΑΦΑ, υπηρέτησε για δεκαετίες από τη θέση του οικονομικού διευθυντή, συμβάλλοντας καθοριστικά στην πορεία και την εξέλιξή της.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 1:00 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων, ενώ η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Σαραγιών Τρικάλων.

Ο εκλιπών αφήνει πίσω του τα παιδιά του Δημήτριο Ευαγγέλου & Μαρία Καταβούτα, Μαρία Ευαγγέλου, Κωνσταντίνο Ευαγγέλου & Παρασκευή Παπαχρήστου, τα εγγόνια Στέφανο, Ηλία, Παρασκευή, Ελένη και Μαρία, καθώς και αδέλφια και ανίψια.

Η σορός θα μεταφερθεί στον ναό στις 12:30 μ.μ., ενώ ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Σαραγιών.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».

Αναγγελία

Τον πολυαγαπημένο μας πατέρα, παππού, αδελφό και θείο.

ΗΛΙΑ ΔΗΜ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΕΤΩΝ 93

Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Δημήτριος Ευαγγέλου & Μαρία Καταβούτα

Μαρία Ευαγγέλου

Κων/νος Ευαγγέλου & Παρασκευή Παπαχρήστου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Στέφανος, Ηλίας, Παρασκευή, Ελένη, Μαρία

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

