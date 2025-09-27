Με βαθιά θλίψη και συγκίνηση η κοινωνία του Βόλου αποχαιρετά τον Μανώλη Ζαντερίου, που «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία μόλις 55 ετών.

Η απώλειά του αφήνει ένα κενό στις καρδιές όλων όσων τον γνώρισαν και τον αγάπησαν, καθώς υπήρξε άνθρωπος γεμάτος ζεστασιά, στοργή και φιλότιμο.

Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στη ζωή του ποτέ δεν το έβαλε κάτω. Μεγάλωσε με την αγάπη των γονιών του, Χρήστου και Ελένης, που καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του στάθηκαν δίπλα του με στοργή και υποστήριξη.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025, στις 13.00 στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου στο Κοιμητήριο Βόλου. Η σορός θα βρίσκεται στον ναό από τις 12:30 μ.μ..