Επιστροφή στο σχολείο χωρίς άγχος – Χρήσιμα tips

Οι γονείς δυσκολεύονται να αγοράσουν σχολικά παπούτσια και οι πιο συχνές τους ερωτήσεις είναι: «Γιατί είναι τόσο ακριβά;», «Να πάρω ένα οικονομικό ζευγάρι;», «Να διαλέξω με κορδόνια ή αυτοκόλλητο σκρατς;», «Και γιατί να δώσω πολλά χρήματα αν πρόκειται να τα φθείρουν μέσα σε ένα τρίμηνο;»

Η αλήθεια είναι ότι τα σχολικά παπούτσια είναι μια δύσκολη επιλογή καθώς οι γονείς έχουν να σκεφτούν πολλά πριν τα αγοράσουν. Πώς λοιπόν θα ξέρετε ποια παπούτσια να επιλέξετε;

Για να σας βοηθήσουμε, δίνουμε απαντήσεις στις πιο συνηθισμένες ερωτήσεις σας και σας δίνουμε μερικά tips.

Γιατί πρέπει τα σχολικά παπούτσια να τους κάνουν ακριβώς

Τα μικρά παιδιά μέχρι την ενηλικίωσή τους χρειάζονται σταθερά, υποστηρικτικά παπούτσια για να τα προστατεύουν τα δάχτυλα και τα οστά τους καθώς μεγαλώνουν.

«Ένα καλό σχολικό παπούτσι είναι το καταλληλότερο για τα οστά του παιδιού που συνεχώς αναπτύσσονται», λέει η Charlotte Bodell, ποδίατρος και εκπρόσωπος της Αυστραλιανής Ένωσης Ποδολογίας.

«Χωρίς τη σωστή και σταθερή υποστήριξη, τα παιδιά κινδυνεύουν να αναπτύξουν πλατυποδία, πόνο στα γόνατα, την κνήμη ακόμη και πόνο στην πλάτη. Ένα καλό παπούτσι που εφαρμόζει σωστά είναι σημαντικό!».

Η Bodell προσθέτει ότι τα καλά υποδήματα από μόνα τους δεν αρκούν. «Είναι επίσης σημαντικό για τα παιδιά να κάνουν τακτική καθημερινή άσκηση για να διατηρούν τα πόδια και τα κάτω άκρα τους δυνατά και υγιή», λέει.

Έλεγχος σωστού νούμερου

Τα πόδια των παιδιών μεγαλώνουν με γρήγορους ρυθμούς και αλλάζουν σχήμα όπως και μέγεθος. Οι ειδικοί συστήνουν να ελέγχουν οι γονείς το νούμερο:

κάθε έναν με τρεις μήνες μέχρι την ηλικία των τριών ετών κάθε τέσσερις μήνες μέχρι την ηλικία των 5 ετών κάθε έξι μήνες μέχρι το παιδί να σταματήσει να αναπτύσσεται



Πώς θα μετρήσετε το πόδι του παιδιού στο σπίτι

Αν και υπάρχουν πολλοί στα καταστήματα με παπούτσια που μπορούν να σας βοηθήσουν με το σωστό νούμερο παπουτσιού, υπάρχουν και άλλοι τρόποι που μπορείτε να το κάνετε μόνοι σας στο σπίτι. Ένας από αυτούς είναι ο παρακάτω:

Ζητήστε από το παιδί σας να σταθεί όρθιο, επάνω σε ένα κομμάτι λευκό χαρτί Σχηματίστε το περίγραμμά του πέλματος με ένα μολύβι ή στυλό. Πάρτε τη μεζούρα ή τον χάρακα και μετρήστε από τη φτέρνα μέχρι το μεγάλο δάχτυλο του ποδιού. Μετρήστε το πλάτος του αντίχειρα του παιδιού σας και προσθέστε το στον αριθμό παραπάνω. Αυτό είναι το σωστό μέγεθος του ποδιού του παιδιού σας. (ναι, ναι καλά διαβάζετε… αντίχειρα) Μετρήστε την απόσταση που έχουν τα δάχτυλα του ποδιού από το μικρότερο ως το μεγαλύτερο. Αυτό είναι το πλάτος του ποδιού του παιδιού σας. Χρησιμοποιήστε αυτά τα μέτρα για να βρείτε το σωστό νούμερο παπουτσιού για το μικρό σας.

(αν το ένα πόδι είναι μεγαλύτερο από το άλλο, πάντα να αγοράζετε παπούτσια με τα μέτρα του μεγαλύτερου ποδιού)

Τι να ζητάτε από ένα σχολικό παπούτσι;

«Τα παπούτσια που θα διαλέξετε για το σχολείο θα πρέπει να είναι υποστηρικτικά, ανθεκτικά και άνετα, με καλή και αντιολισθητική σόλα», λέει η Bodell.

Να τι να αναζητάτε σε ένα παπούτσι:

Ευελιξία στο μπροστινό μέρος.

Χαμηλό τακούνι (σόλα) για να κρατά το πόδι του παιδιού σας σε ουδέτερη θέση.

Όχι πολύ βαρύ.

Να έχει χώρο το μεγάλο δάχτυλο μπροστά.

Τα δερμάτινα τείνουν να αντέχουν περισσότερο από τα υφασμάτινα παπούτσια.

Η επένδυση ή η εσωτερική σόλα πρέπει να είναι μαλακή, άνετη και κατασκευασμένη από απορροφητικό ύφασμα για να μειώνεται η εφίδρωση.

Τα κορδόνια και τα αυτοκόλλητα σκρατς, πρέπει όλα εξίσου να είναι καλά και γερά.

Πότε πρέπει να αλλάζετε παπούτσια;

Όταν τα δάχτυλα ακουμπούν το μπροστινό μέρος του παπουτσιού Όταν η σόλα έχει λιώσει και γλιστράνε Όταν έχει φθαρθεί αρκετά



Πώς θα παρατείνετε τη διάρκεια ζωής των παπουτσιών

Κρατώντας τα καθαρά

Κρατώντας τα στεγνά

Αποθηκεύοντάς τα σωστά

Αθλητικά παπούτσια για το σχολείο

Τα αθλητικά παπούτσια (runners) είναι μια εξαιρετική επιλογή για τα παιδιά σχολικής ηλικίας. Μεταξύ άλλων κρατούν σταθερά το πόδι και είναι ελαφριά.

Η Bodell λέει ότι το μόνο μειονέκτημα που έχουν είναι ότι πολλά αθλητικά παπούτσια έχουν διχτυωτό/υφασμάτινο επάνω μέρος, το οποίο μπορεί να φθαρεί πιο γρήγορα από ένα δερμάτινο.

Παίζει ρόλο η τιμή;

Τα παπούτσια κατασκευάζονται με διαφορετικό τρόπο και διαφορετικά υλικά, αυτό επηρεάζει και το κόστος τους.

Τι ανεβάζει την τιμή στα παπούτσια;

Τα παπούτσια που ράβονται και δεν κολλούνται.

Τα φθηνότερα παπούτσια έχουν συχνά χαρτόνι επάνω από τη σόλα, ενώ τα πιο ακριβά παπούτσια μπορεί να έχουν υλικό πολυουρεθάνης.

Τα ακριβά παπούτσια έχουν καλά υφάσματα που αναπνέουν και λιγότερα συνθετικά.

Οι σόλες ορισμένων παπουτσιών μπορεί να έχουν «αέρα». Αυτός ο αέρας κάνει ένα παπούτσι να έχει αντικραδασμική προστασία και να είναι πιο ελαφρύ από κάποιο άλλο.

