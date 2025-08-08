Σε ηλικία 66 ετών έφυγε από τη ζωή η Μαρία Ντουσίκα. Κηδεύεται το Σάββατο 9 Αυγούστου 2025 και ώρα 18:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων.

Αφήνει πίσω της τα ξαδέλφια της, τα ανίψια της και λοιπούς συγγενείς. Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό στις 9/8/2025 και ώρα 17:30 μ.μ. Η ταφή θα γίνει στο Α΄ κοιμητήριο Τρικάλων. Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Α΄ κοιμητηρίου. Τα της τελετής επιμελείται το γραφείο τελετών Άρχων Μιχαήλ (Όθωνος 24-τηλ. 2431073200).