Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρδίτσας εξιχνιάστηκαν -8- περιπτώσεις απάτης που διαπράχθηκαν στην Καρδίτσα και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της απάτης σε βάρος -3- ημεδαπών (-2- ανδρών και -1- γυναίκας), -1- αλλοδαπού άνδρα και -1- άγνωστης, μέχρι στιγμής, γυναίκας.

Ειδικότερα, όπως καταγγέλθηκε, άγνωστος δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά, την 27-09-2024, με ημεδαπή γυναίκα και προσποιούμενος τον λογιστή, με το πρόσχημα ότι η ίδια είναι δικαιούχος επιδόματος, προκειμένου να της πιστωθούν χρήματα στον τραπεζικό της λογαριασμό, κατάφερε να της αποσπάσει τα στοιχεία της τραπεζικής της κάρτας και να πραγματοποιήσει τρεις ηλεκτρονικές αγορές, δύο από τις οποίες από εμπορικό κατάστημα της Καρδίτσας και μία από εμπορικό κατάστημα της Αττικής.

Όπως εξακριβώθηκε, την ίδια ημέρα, ένας από τους ημεδαπούς άνδρες και η ημεδαπή γυναίκα, ενεργώντας κατ’ εντολή του άλλου ημεδαπού άνδρα, μετέβησαν στο ως άνω εμπορικό κατάστημα της Καρδίτσας και προέβησαν σε παραγγελία προϊόντων.

Μεσημβρινές ώρες της 01-10-2024, αστυνομικοί της προαναφερόμενης Υπηρεσίας εντόπισαν τον έναν ημεδαπό και την ημεδαπή γυναίκα στο εν λόγω κατάστημα προκειμένου να παραλάβουν τα προϊόντα που είχαν παραγγελθεί, ενώ στην κατοχή της γυναίκας βρέθηκαν τρία παραστατικά αγοράς κινητών τηλεφώνων και φορτιστές αυτών.

Όπως προέκυψε από την πρόοδο της αστυνομικής έρευνας, ο δεύτερος ημεδαπός άνδρας, από κοινού με την άγνωστη, μέχρι στιγμής, γυναίκα, χρησιμοποιώντας δύο τηλεφωνικές συνδέσεις, ενεργοποιημένες στα στοιχεία του αλλοδαπού άνδρα, επικοινωνούσαν με πολίτες και επικαλούμενοι την ιδιότητα του λογιστή, τους έπειθαν ότι είναι δικαιούχοι επιδομάτων και έτσι τους αποσπούσαν τους προσωπικούς τραπεζικούς αριθμούς διαδικτυακών συναλλαγών, αφαιρώντας στη συνεχεία χρηματικά ποσά.

Συγκεκριμένα, διακριβώθηκε ότι κατά το χρονικό διάστημα από 29-08-2024 έως 23-09-2024, διέπραξαν -7- περιπτώσεις απάτης σε βάρος ισάριθμων ημεδαπών σε περιοχές της Αττικής, της κεντρικής Μακεδονίας, της Πελοποννήσου και του Βορείου Αιγαίου, αποσπώντας συνολικά το χρηματικό ποσό των -65.881- ευρώ.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καρδίτσας, ενώ ερευνάται τυχόν εμπλοκή των δραστών σε άλλα παρόμοια αδικήματα.