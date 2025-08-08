Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, γύρω στις 18:00, στο πάρκο του Αναύρου στον Βόλο, όταν άνδρας, ηλικίας περίπου 50 ετών, προέβη σε άσεμνη επίδειξη των γεννητικών του οργάνων και της αυτοϊκανοποίησης μπροστά σε δύο 14χρονα κορίτσια, ακριβώς έξω από το κτήριο του ΟΚΑΝΑ.

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από περαστικούς, οι οποίοι αντέδρασαν έντονα, ενώ οι ανήλικες έσπευσαν να απομακρυνθούν σοκαρισμένες. Άμεσα ενημερώθηκε η Αστυνομία, που ξεκίνησε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο άνδρας αποχώρησε από το σημείο επιβαίνοντας σε μηχανάκι χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας, γεγονός που δυσχεραίνει τον εντοπισμό του.