Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα για περισσότερες από 300.000 γεννήσεις στη Σουηδία και διαπίστωσαν ότι τα παιδιά μεγαλύτερων σε ηλικία μητέρων, αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο να γεννηθούν πρόωρα ή με επιπλοκές, ειδικά όταν η μητέρα είναι 45 ετών ή μεγαλύτερη.

Στη Σουηδία, το 4,8% των μητέρων ήταν 40 ετών ή μεγαλύτερες το 2022. Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι οι μεγαλύτερες σε ηλικία μητέρες διαφέρουν αρκετά από τις νεότερες μητέρες. Για παράδειγμα, έχουν υψηλότερο ΔΜΣ, υψηλότερο ποσοστό χρήσης τεχνολογιών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, αυξημένο κίνδυνο ορισμένων ασθενειών κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και υψηλότερο ποσοστό τοκετών με καισαρική τομή.

Οι ερευνητές των Πανεπιστημίων της Ουψάλα και του Λινκόπινγκ διερεύνησαν πώς η ηλικία της μητέρας επηρεάζει την υγεία του νεογέννητου.

Εξέτασαν δεδομένα από το Εθνικό Ιατρικό Μητρώο Γεννήσεων της Σουηδίας που περιλαμβάνει όλες τις εγκυμοσύνες από την 22η εβδομάδα. Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν συνολικά 312.221 παιδιά που γεννήθηκαν από γυναίκες άνω των 34 ετών κατά την περίοδο 2010-2022, εξαιρουμένων των δίδυμων γεννήσεων. Τα μωρά χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες ανάλογα με την ηλικία της μητέρας τους: 35-39 ετών, 40-44 ετών και 45 ετών και άνω.

Οι ερευνητές εστίασαν στο πώς επηρεαζόταν η υγεία του παιδιού όταν η μητέρα του ήταν άνω των 39 ετών. Τα παιδιά που γεννήθηκαν από μητέρες ηλικίας 35-39 ετών αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου.

«Πρώτα απ’ όλα, διαπιστώσαμε ότι για τα μωρά που γεννήθηκαν στη Σουηδία, οι σοβαρές επιπλοκές είναι σπάνιες, ανεξάρτητα από την ηλικία της μητέρας. Αλλά διαπιστώσαμε επίσης ότι τα παιδιά μεγαλύτερων σε ηλικία μητέρων έχουν υψηλότερο κίνδυνο θνησιμότητας, πρόωρου τοκετού, χαμηλού βάρους γέννησης σε σχέση με τη διάρκεια της κύησης και χαμηλού σακχάρου στο αίμα σε σύγκριση με τα μωρά που γεννήθηκαν από μητέρες ηλικίας 35–39 ετών. Η μελέτη έδειξε ότι οι υψηλότεροι κίνδυνοι αφορούσαν τα μωρά που γεννήθηκαν από μητέρες ηλικίας 45 ετών και άνω», λέει η Sofia Voss, κύρια συγγραφέας της μελέτης.

Η θνησιμότητα είναι σπάνια στη Σουηδία, αφορούσε ωστόσο το 0,83% των κυήσεων σε γυναίκες ηλικίας 45 ετών και άνω. Αυτό μπορεί να συγκριθεί με ένα ποσοστό 0,42% σε γυναίκες ηλικίας 35-39 ετών.

Όσον αφορά τον πρόωρο τοκετό, το 4,8% των περιπτώσεων καταγράφηκε στις ηλικίες 35-39 ετών. Στις γυναίκες 40-44 ετών, το αντίστοιχο ποσοστό αυξήθηκε στο 6,1%, ενώ στις 45 ετών και άνω, το 8,4% των μωρών γεννήθηκε πρόωρα.

Προηγούμενες μελέτες συνέκριναν κυρίως τα μωρά που γεννήθηκαν από νεαρές μητέρες με αυτά που γεννήθηκαν από μεγαλύτερες σε ηλικία μητέρες. Στην παρούσα μελέτη, οι ερευνητές θέλησαν να εξετάσουν λεπτομερέστερα την κατανομή του κινδύνου μεταξύ των μεγαλύτερων σε ηλικία μητέρων.

«Συγκρίνοντας διαφορετικά εύρη προχωρημένης ηλικίας κατά τον τοκετό, η μελέτη μπορεί επίσης να συμβάλει στην παροχή καλύτερων και πιο στοχευμένων πληροφοριών για τις γυναίκες που σχεδιάζουν μελλοντικές εγκυμοσύνες. Καθώς αυξάνεται το ποσοστό των μεγαλύτερων σε ηλικία μητέρων, η μελέτη μας μπορεί να βοηθήσει στο να στοχεύσουμε τις εξετάσεις και τις παρεμβάσεις εκεί όπου θα έχουν το μεγαλύτερο όφελος. Αλλά είναι επίσης σημαντικό να ενημερώσουμε το κοινό, ώστε να μπορεί να κάνει πιο σωστές επιλογές», λέει η Σοφία Βος.

Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Acta Pedriatica.

ΠΗΓΗ: www.onmed.gr