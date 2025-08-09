Αυτές είναι οι σπάνιες γαίες, και πιο συγκεκριμένα οι μαγνήτες που προέρχονται από αυτές. Αποτελούν τη βασική πρώτη ύλη για την κατασκευή ηλεκτρικών αυτοκινήτων, smartphones και πληθώρα ηλεκτρονικών συσκευών, με την αξία τους να έχει εκτοξευθεί μέσα σε λίγα χρόνια.

Παγκοσμίως, η Κίνα ελέγχει πάνω από το 90% της παραγωγής αυτών των κρίσιμων υλικών, θέτοντας σε κίνδυνο ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού. Με τους περιορισμούς στις εξαγωγές και την αυστηροποίηση των αδειοδοτήσεων, η βιομηχανία προειδοποιεί για πιθανή διακοπή παραγωγής ή σοβαρές καθυστερήσεις, που θα επηρεάσουν από τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μέχρι τα βασικά εξαρτήματα των οχημάτων και των ηλεκτρονικών.

Στις ΗΠΑ, η συμμαχία μεγάλων αυτοκινητοβιομηχανιών και προμηθευτών έστειλε έκκληση στην κυβέρνηση, επισημαίνοντας τον κίνδυνο έλλειψης των απαραίτητων μαγνητών. Παρά τις προσπάθειες για ανακύκλωση και εξόρυξη σε άλλες χώρες, η Κίνα παραμένει κυρίαρχη στην επεξεργασία, καθιστώντας το πρόβλημα ιδιαίτερα σύνθετο και μακροχρόνιο.

Καθώς η ζήτηση για ηλεκτροκίνηση εκτοξεύεται, η ανάγκη για αυτούς τους σπάνιους μαγνήτες γίνεται πιο επιτακτική από ποτέ. Όλοι πλέον μιλούν για τον «μαύρο χρυσό» που κρατά στα χέρια του την τεχνολογική μας πρόοδο — και η αξία του αναμένεται να συνεχίσει να ανεβαίνει, μετατρέποντας κάτι που έχουμε ήδη στο σπίτι μας σε μια από τις πιο πολύτιμες πρώτες ύλες της επόμενης δεκαετίας.