Στόχος είναι, όπως λέει, στα ποιοτικά καταλύματα να προστεθούν έργα και δράσεις που θα αναβαθμίσουν συνολικά την καθημερινότητα των κατοίκων, την τουριστική εμπειρία, θα ενισχύσουν την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και τη διαχείριση των φυσικών πόρων. «Η Ίος ήταν, είναι και πρέπει να παραμείνει είναι ένα νησί για όλους – και για τους επισκέπτες, αλλά και για τους μόνιμους κατοίκους. Δεν πρέπει να χάσει τον χαρακτήρα και τη γοητεία της. Κατοικούμε μόνιμα 2.300 πολίτες εκ των οποίων 400 παιδιά. Αυτός είναι ο πραγματικός μας πλούτος. Αυτά τα παιδιά θέλουμε να σπουδάσουν, να επιστρέψουν στο νησί, να μας κάνουν όλους καλύτερους. Σε ένα νησί που θα παραμείνει ζωντανό και το χειμώνα – ένα νησί βιώσιμο, φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον», τονίζει ο δήμαρχος του νησιού.

Φύση – Ιστορία – Τέχνη

Στην Ίο άνθισε ο πρωτοκυκλαδικός πολιτισμός, νησί των πειρατών, με 86 χλμ ακτογραμμή και 32 χλμ αμμουδιές, με πλούσια χλωρίδα και πανίδα. Όπως εξηγεί ο κ. Γιώργος Δημόπουλος από την ΑΜΚΕ, “Ίος Περιπέτεια”, ο πραγματικός πλούτος του νησιού είναι η φύση, η ιστορία, ο πολιτισμός και οι άνθρωποί του. Έχοντας χαρτογραφήσει το σύνολο των μονοπατιών του νησιού, επισημαίνει ότι ο επισκέπτης, πέρα από την ξεκούραση που προσφέρει ο ήλιος και η θάλασσα, μπορεί να απολαύσει μία άγρια εμπειρία στη φύση, περπατώντας ανάμεσα στις ξεροληθιές, μνημεία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, να περιηγηθεί στον τόπο που πιθανότατα θαύτηκε ο Όμηρος, να πατήσει τα χώματα του Σκάρκου, ενός από τους πλέον καλά συντηρημένους προϊστορικούς χώρους της Ευρώπης, να επισκεφθεί τα περισσότερα από τα 180 εκκλησάκια του νησιού αλλά και να κατανοήσει το πώς έζησαν οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες τα “παλιά χρόνια”. “Αυτά συνθέτουν τον πλούτο του νησιού που πρέπει να προστατευτεί με κάθε τρόπο”, αναφέρει χαρακτηριστικά.

Στο σήμερα, ο πολιτισμός αποτελεί έναν από τους κεντρικούς άξονες της στρατηγικής της βιώσιμης ανάπτυξης του νησιού. Τα πρόσφατα εγκαίνια του εντυπωσιακού, υπερσύγχρονου μουσείου των “Γαΐτη – Σίμωση”, το οποίο δεσπόζει σα συνέχεια του φυσικού τοπίου του νησιού, έθεσαν την Ίο στο επίκεντρο του πολιτιστικού χάρτη. «Το μουσείο Γαΐτη – Σίμωση δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα τα μουσεία μεγάλων μητροπόλεων. Η αρχιτεκτονική του συνυπάρχει και γίνεται μέρος της τέχνης, που φιλοξενεί και γίνονται ένα. Η Ίος με αυτό το μουσείο γίνεται μοναδική, καθώς τέτοιου επιπέδου τέχνη είναι η πραγματική τροφή για το πνεύμα και το συναίσθημα», δηλώνει ο διακεκριμένος Artist – Interior Designer, Ευάγγελος Μιχέλης.

Το πανέμορφο θέατρο “Οδυσσέας Ελύτης”, το Αρχαιολογικό και Λαογραφικό Μουσείο, το πλήθος μικρών και μεγαλύτερων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και μουσικών events, ενισχύουν τον πολιτιστικό και πολιτισμικό χαρακτήρα του νησιού, τον οποίο και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχει δεσμευτεί ότι θα ενισχύσει εμπράκτως.

Έργα και δράσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη

Στο επίκεντρο, των παρεμβάσεων για την ανάπτυξη του τόπου βρίσκεται η αναβάθμιση του λιμανιού, ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί ταυτόχρονα τρία πλοία. Στόχος είναι η καλύτερη διαχείριση επιβατών και οχημάτων, ενώ στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται και η δημιουργία θέσεων ελλιμενισμού για σκάφη αναψυχής, στο πλαίσιο της στρατηγικής ενίσχυσης του θαλάσσιου τουρισμού.

Παράλληλα, ολοκληρώνεται η ασφαλτόστρωση του οδικού άξονα Ψιλή Άμμος – Κακόβουλο – Σπιθάρα, έργο που αναμένεται να μειώσει κατά περίπου 20 λεπτά τη διαδρομή προς το Μαγγανάρι και θα ενισχύσει σημαντικά την οδική ασφάλεια. Ενώ, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά έργα στο νησί είναι η αποχέτευση στον Μυλοπότα – ένα έργο που είχε μείνει σε εκκρεμότητα για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες και πλέον βρίσκεται στο τελικό στάδιο υλοποίησης. Στην ίδια κατεύθυνση, αναβαθμίζεται και η μονάδα βιολογικού καθαρισμού, με προσθήκη τριτοβάθμιας επεξεργασίας, ώστε το νερό να επαναχρησιμοποιείται και να επιστρέφει με ασφάλειας στον υδροφόρο ορίζοντα.

Η λειψυδρία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα για την Ίο. Γι’ αυτό και δρομολογούνται τόσο νέες γεωτρήσεις όσο και επεκτάσεις αφαλάτωσης για την κάλυψη των αναγκών σε οικιακή χρήση. Παράλληλα, σε συνεργασία με το WWF, τη MEDINA και την τοπική πρωτοβουλία SAVE IOS, θα ξεκινήσει από τον Οκτώβριο η κατασκευή επιπλέον 120 μικροφραγμάτων και αναχωμάτων, τα οποία θα προστεθούν σε ήδη 50 υπάρχοντα, με σκοπό τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα.

Έμφαση δίνεται και στην πρωτογενή παραγωγή, με καλλιέργειες όπως σύκα, ελιές και μέλι, ενώ καταβάλλεται προσπάθεια να διατηρηθεί ο συρρικνωμένος κτηνοτροφικός πληθυσμός του νησιού. Όπως αναφέρει η κα Ελένη Τασιάκου από το παραδοσιακό Τυροκομείο, «Διασέλι», στα ορεινά του νησιού, του οποίου οι χώροι αποτελούν ένα πραγματικό λαογραφικό μουσείο, επισκέψιμο για όλους: «Οι Έλληνες κτηνοτρόφοι πρέπει να στηριχθούν τόσο από τους καταναλωτές όσο και από την επίσημη πολιτεία. Οι εκπρόσωποί μας μόνο εάν ταξιδέψουν και δουν πώς ζούν και εργάζονται αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να συναισθανθούν τις ανάγκες τους».

Με τη χρηματοδότηση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου υλοποιείται η κατασκευή νέου βρεφονηπιακού σταθμού και η παραχώρηση οικοπέδου για τη στέγαση του τοπικού ΕΠΑΛ. Επιπλέον, στο τελευταίο στάδιο υλοποίησης βρίσκεται και το καταφύγιο ζώων συντροφιάς, με πλήρως εξοπλισμένο κτηνιατρείο.

Σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες υγείας, σύμφωνα πάντα με τον κ. Γκίκα, το νησί διαθέτει ήδη ένα καλά εξοπλισμένο Κέντρο Υγείας, ενώ ο δήμος προσφέρει ετήσια ενίσχυση 8.000 ευρώ ως κίνητρο για την κάλυψη της θέσης του παιδιάτρου στο νησί. Επιπλέον, στον χώρο που φιλοξενούνταν το παλαιό σφαγείο διαμορφώνονται κατοικίες για τη φιλοξενία αγροτικών γιατρών.

Σημαντική είναι και η πρόταση στο πλαίσιο του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου για την κατασκευή αεροδρομίου στην περιοχή Πλακωτό. Ο δήμαρχος επισημαίνει ότι ένα τέτοιο έργο δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ουσιαστική ανάγκη για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, ιδίως κατά τους χειμερινούς μήνες.

Δρομολογείται, τέλος, η δημιουργία ενός αθλητικού πάρκου – πολυχώρου για όλη την οικογένεια, ενώ αυτονόητο είναι ότι επενδύσεις γίνονται σε τουριστικές υποδομές, που απευθύνονται σε επισκέπτες όλων των οικονομικών επιπέδων.

Ο κ. Γκίκας καταλήγει λέγοντας: “Η Ίος έχει ακόμη τη δυνατότητα να αναπτυχθεί ισόρροπα, φτάνει να μπουν κανόνες και όροι για όλους. Τα Τοπικά και Περιφερειακά Πολεοδομικά Σχέδια, που υλοποιούνται αποτελούν “χρυσή ευκαιρία” για ένα μέλλον βιώσιμο και χωρίς αποκλεισμούς. Έτσι μπορούν να ισορροπήσουν η βιώσιμη ανάπτυξη που όλοι επιθυμούμε, η προστασία του περιβάλλοντος και η κοινωνική συνοχή».

Προσκεκλημένη από την “CK Strategies”, σε πρόσφατη επίσκεψή της στο νησί, η διάσημη αμερικανίδα travel blogger Suzanne Bruch (Wonderful_places), δήλωσε ότι “είναι σα να ζεις ταυτόχρονα μέσα σε μία καρτ ποστάλ και σε έναν μύθο”. Σίγουρα δεν είναι τυχαίο ότι γερμανικό τουριστικό blog έθεσε την Ίο στην κορυφή των δέκα κορυφαίων προορισμών της Ευρώπης για φέτος. Παρόλα αυτά, η Ίος βρίσκεται μπροστά σε μια κρίσιμη καμπή, έχοντας θέσει ως στόχο να παραμείνει το νησί του γνήσιου, του άφθαρτου, της άγριας φύσης, του γαλάζιου και του λευκού ισορροπώντας με τις σύγχρονες απαιτήσεις. Θα τα καταφέρει;

