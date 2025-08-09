Οι επιβάτες μπορούν να πάρουν χωρίς κόστος εισητήριο για άλλο δρομολόγιο, όταν επίσης αυτό είναι διαθέσιμο. Επίσης μπορούν να πάρουν τα λεφτά τους πίσω. Δεν μπορούν όμως να έχουν κάποια παραπάνω αποζημίωση, αναφέρει η εφημερίδα «Η Καθημερινή». Τα δικαιώματα των επιβατών ορίζονται από τον Ν. 4948/2022: «Κύρωση κώδικα νομοθεσίας θαλάσσιων ενδομεταφορών και δικαιωμάτων επιβατών».

Σε αυτόν προβλέπεται ότι «σε περίπτωση απαγόρευσης απόπλου του πλοίου, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, ο επιβάτης δικαιούται να τροποποιήσει το εισητήριό του, όσον αφορά την ημερομηνία του ταξιδιού και να διαμείνει επί του πλοίου, εφόσον κατά την κρίση του πλοιάρχου οι συνθήκες το επιτρέπουν, καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της απαγόρευσης απόπλου, για να συνεχίσει το ταξίδι του. Έχει επίσης το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, με την καταβολή σε αυτόν του αναλογούντος ναύλου»

πηγή :https://www.newsbomb.gr/ellada/story/1670592/apagoreftiko-apoplou-ta-dikaiomata-ton-epivaton-ton-dromologion-pou-akyrothikan