Με λίγη φαντασία, το λευκό πουκάμισο μπορεί να γίνει το πιο αγαπημένο σου κομμάτι αυτό το καλοκαίρι, που δεν σε αφήνει ποτέ να βαρεθείς το στυλ σου!

Όταν μιλάμε για καλοκαιρινά κομμάτια που συνδυάζουν άνεση, στυλ και ευελιξία, το λευκό πουκάμισο βρίσκεται σίγουρα στην κορυφή αυτής της λίστας. Ένα απλό, αέρινο λευκό πουκάμισο μπορεί να γίνει ο καλύτερός σου σύμμαχος σε κάθε καλοκαιρινή περίσταση, προσφέροντάς σου αμέτρητους τρόπους να το φορέσεις.

Από την παραλία πάνω από το μαγιό και denim shorts μέχρι το γραφείο για το σημαντικό ραντεβού που έχεις, το λευκό πουκάμισο γίνεται το item που δεν πρέπει να λείπει από την ντουλάπα σου.

@nevermibddressing

Δεν χρειάζεται καν να μιλήσουμε για διάσημες προσωπικότητες, street style influencers και τα looks στα catwalks για να σε πείσουμε ότι αυτό το item είναι το απόλυτο must have. Σίγουρα θα έχεις ένα τέτοιο κομμάτι και στην δική σου ντουλάπα. Αν βρίσκεις συχνά τον εαυτό σου να ψάχνει τι να φορέσεις πάλι, τότε είναι καιρός να επενδύσεις σε ένα καινούργιο λευκό πουκάμισο.

Παρακάτω μερικές ιδέες για να το φορέσεις σαν το απόλυτο statement το καλοκαίρι:

1. Το κλασικό και κομψό λευκό πουκάμισο με φούστα και πέδιλα

Για τις μέρες που θέλεις να κρατήσεις το στυλ σου κομψό, φόρεσέ το λευκό πουκάμισο με μια αέρινη φούστα. Μπορείς να το αφήσεις ανοιχτό πάνω από ένα τοπ ή να το κουμπώσεις ελαφρώς για ένα casual chic look. Συμπλήρωσε με πέδιλα σε ανοιχτό χρώμα και δερμάτινη τσάντα και θα πετύχεις ένα απόλυτο στυλιστικό statement χάρη στο πουκάμισο, που μέχρι χθες φόραγες μόνο με jeans.

2. Το πουκάμισο δεμένο στη μέση για πιο παιχνιδιάρικο στυλ

Το να δέσεις το πουκάμισο στη μέση είναι ένας εύκολος τρόπος για να του δώσεις πιο νεανικό και μοντέρνο αέρα. Συνδύασέ το με αέρινες παντελόνες και ολοκλήρωσέ το look με σανδάλια ή sneakers.

3. Shirt dress: Ως αέρινο φόρεμα στην πόλη ή στην παραλία

@pasionforfashion

Για τις πιο ζεστές μέρες, μπορείς να φορέσεις ένα μεγάλο λευκό πουκάμισο ως φόρεμα στην παραλία ή ένα shirt dress maxi. Αφέσου στο αεράκι με ένα ζευγάρι φλατ σανδάλια και ένα ψάθινο καπέλο και μεγάλη τσάντα, και θα έχεις το τέλειο boho καλοκαιρινό outfit.

4. Layering με αξεσουάρ

Βάλε το πουκάμισο και μια ζώνη στη μέση ή statement κοσμήματα ή ακόμα και ένα μαντήλι για να μεταμορφώσεις το look σε ένα πιο εντυπωσιακό outfit για τις βραδινές βόλτες ή τις καλοκαιρινές εξόδους.

Αν έχεις αυτά τα 4 είδη παπουτσιών δεν θα χρειαστείς κανένα άλλο για τα καλοκαιρινά σου outfits