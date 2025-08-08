Η Λίμνη Κάρλα υποδέχθηκε και φέτος τον… βασιλιά της. Ο εντυπωσιακός κραυγαετός με άνοιγμα φτερών που φτάνει τα δύο μέτρα, έκανε την εμφάνισή του, ενθουσιάζοντας τους παρατηρητές της άγριας ζωής και τους φίλους της ορνιθοπαρατήρησης.

Ο μεγαλοπρεπής αρπακτικός θα παραμείνει στην περιοχή της Κάρλας και του Μαυροβουνίου μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, οπότε και θα ξεκινήσει η φθινοπωρινή μετανάστευση. Στο διάστημα αυτό, οι επισκέπτες της περιοχής θα έχουν την ευκαιρία να τον παρατηρήσουν να ίπταται ψηλά, επιδεικνύοντας τη δύναμη και την επιβλητική παρουσία του στον ουρανό.

Η παρουσία του κραυγαετού αποτελεί σημαντικό δείκτη της οικολογικής αξίας του υγροτόπου, αναδεικνύοντας τη Λίμνη Κάρλα σε έναν από τους πιο σημαντικούς σταθμούς μεταναστευτικών πουλιών στη χώρα.