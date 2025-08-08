Για ενδοοικογενειακή απειλή και προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον Εισαγγελέα στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, ένας 31χρονος κάτοικος ευρύτερης περιοχής Βόλου.

Το περιστατικό

Ο κατηγορούμενος και η παθούσα ήταν παντρεμένοι με σύμφωνο συμβίωσης για 7 χρόνια και έχουν ένα μικρό ανήλικο παιδί. Τον προηγούμενο Αύγουστο είχαν ξανά μια ενδοοικογενειακή αντιδικία μεταξύ τους και επέλεξαν την ποινική διαμεσολάβηση, την οποία όμως δεν ακολούθησαν, καθώς τα ξαναβρήκαν. Τον Νοέμβριο του 2024 υπέγραψαν όμως το συναινετικό διαζύγιο μεταξύ τους και την επιμέλεια της ανήλικης κόρης είχε η μητέρα. Στις 29 Ιουλίου ο 31χρονος πήγε να πάρει την κόρη του από την οικία της μητέρας. Όταν η παθούσα άνοιξε την πόρτα η ενδυμασία δεν άρεσε στον πρώην σύζυγό και άμεσα ξεκίνησε να της στέλνει 30 απειλητικά και προσβλητικά για την αξιοπρέπεια της, μηνύματα. Η παθούσα νιώθοντας φόβο και απειλή μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα όπου και κατήγγειλε το περιστατικό.

Στο Δικαστήριο

Η νεαρή γυναίκα εξιστόρισε τα γεγονότα. Δήλωσε ότι ο πρώην της σύζυγος έχει υπάρξει αρκετές φορές βίαιος απέναντι της καθώς και την έχει πιάσει συνολικά τρεις φορές από το λαιμό. «Εάν πάθει κάτι το παιδί, ψάξε τρύπα να κρυφτείς εσύ και η οικογένεια σου» ήταν η φράση που πυροδότησε τον φόβο για να προβεί στην καταγγελία, σύμφωνα με την κατάθεση της.

Η μεγαλύτερη αδερφή του κατηγορούμενου, ως μάρτυρας υπεράσπισης, προσπάθησε να δικαιολογήσει τις πράξεις του κατηγορουμένου. «Θεωρώ ότι ο αδερφός μου αδικείται, δεν την απείλησε ποτέ, δεν την χτύπησε ποτέ», ενώ όμως παραδέχτηκε ότι ο κατηγορούμενος είναι ένας αρκετά νευρικός άνθρωπος. Δήλωσε ότι είναι ότι ο αδερφός της νιώθει βαθιά συναισθήματα ακόμη για την πρώην σύζυγό του και πως θέλει να την προστατεύσει καθώς η ίδια εμφανίζεται «ξερβράκωτη και υπερβολική κάνοντας την κλωστή – τριχιά», όπως χαρακτηριστικά κατέθεσε.

Ο κατηγορούμενος δήλωσε ενώπιον της έδρας την μεγάλη απογοήτευση του και συνεχίζοντας στην απολογία του δήλωσε ότι ακόμη αγαπά και λατρεύει την πρώην σύζυγό, ενώ παραδέχτηκε την ζήλια του. «Στις 29 του μήνα, όταν πήγα να πάρω την κόρη μου και την είδα έτσι ντυμένη, αισθάνθηκα να προσβάλομαι εγώ και η κόρη μου με αυτά που φορούσε», ισχυρίστηκε στο δικαστήριο. Ανέφερε ότι η πρώην σύζυγος είναι εκείνη που σηκώνει χέρι πάνω του, χτυπώντας τον και νυχιάζοντας τον. Τέλος πριν κλείσει την απολογία του ζήτησε συγνώμη και πως νιώθει μετανιωμένος για τα μηνύματα που έστειλε στην μητέρα του παιδιού του.

Ο Εισαγγελέας στην πρόταση του ανέφερε ότι το συγκεκριμένο ζευγάρι έχριζε την ανάγκη να μπει στην διαδικασία της ποινικής διαμεσωλαβισης, καθώς οι επιστήμονες θα βοηθούσαν ιδιαίτερα τον κατηγορούμενο πως να χειριστεί καταστάσεις προκειμένου να μπορεί να συνυπάρξει σε μια υγιή σχέση. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο κατηγορούμενος χρίζει μεγάλη βοήθειας διότι δεν συμμαζεύεται και κινείται ανεξέλεγκτα.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο και δια τις δυο πράξεις, της ενδοοικογενειακής απειλής και της προσβολής της γενετήσια αξιοπρέπειας και επέβαλλε συνολική ποινή 10 μηνών με αναστολή με δικαίωμα έφεσης. Τέλος απορρίφθηκε το ελαφρυντικό του εντόμου σύννομου βίου.

ΜΑΡΙΑΡΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ, thenewspaper.gr