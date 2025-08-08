Ένας παππούλης 85 χρονών πηγαίνει στο γιατρό.
– Γιατρέ, είμαι παντρεμένος με μια 30χρονη και είναι έγκυος. Μου ετοιμάζει παιδί! Θα γίνω πατέρας!!!
Ο γιατρός του λέει:
– Λοιπόν, αφήστε με να σας πω μια ιστορία. Ήταν ένας φίλος μου κυνηγός λίγο στραβός, ο οποίος αντί να πάρει το όπλο του, παίρνει κατά λάθος μια ομπρέλα. Περπατούσε στο δάσος όταν ξαφνικά βλέπει μια αρκούδα. Σηκώνει, λοιπόν, την ομπρέλα του, κάνει να πυροβολήσει, και… τσουπ η αρκούδα πέφτει κάτω νεκρή!
– “Αποκλείεται, κάποιος άλλος θα την πυροβόλησε!”, του λέει ο παππούλης.
– “Ααααα γειά σου!”, λέει ο γιατρός.
