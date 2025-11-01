Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Γριζάνου Τρικάλων η είδηση του ξαφνικού θανάτου του Γεωργίου Γκολέτσα, σε ηλικία μόλις 53 ετών.
Η απώλειά του σκόρπισε θρήνο σε συγγενείς, φίλους και γνωστούς, καθώς ήταν ιδιαίτερα αγαπητός άνθρωπος.
Η κηδεία
Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 14:00 μ.μ., από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Γριζάνου Τρικάλων.
Η σορός θα μεταφερθεί στον ναό στις 13:30 μ.μ.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά του.
Η μητέρα: Αικατερίνη Γκολέτσα
Τα αδέλφια:
Μαρία & Γεώργιος Μανώλης
Πέρη & Κωνσταντίνος Βασιλειάδης
Τα ανίψια:
Ευθυμία, Δήμητρα, Αικατερίνη & Σπυρίδων
Άρτεμης, Δημήτριος
Οι λοιποί συγγενείς
Μετά την ταφή, ο καφές θα προσφερθεί στην Πιτσαρία του Ηλία Γούλα στο Γριζάνο.
Την τελετή επιμελείται το Γραφείο Τελετών “Κωνσταντίνος Κυρ. Γκαγκάς”,
