Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα , παππού, αδελφό, γαμπρό και θείο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΛΑΜΠ. ΖΑΧΑΡΑΚΗ

ΣΥΝΤ/ΧΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΔΕΗ

ΕΤΩΝ 85

Θανόντα κηδεύουμε την Κυριακή 2 – 11 – 2025 και ώρα 4.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων.

Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Χρύσα Ζαχαράκη

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Γιάννης Ζαχαράκης και Αλεξάνδρα Παππά

Λεμονιά Ζαχαράκη

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Λεωνίδας, Παντελής, Κωνσταντίνος, Χριστόφορος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Κωνσταντινιά Μπίλλα

Παναγιώτης και Ευαγγελία Μπάλλα

Η ΠΕΘΕΡΑ Βασιλική Μπάλλα

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων, την Κυριακή 2 – 11 – 2025 και ώρα 4.00μ.μ..

2) Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του

Α΄ Κοιμητηρίου Τρικάλων .

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .