Αφημμένο στην τύχη του και εντελώς κατεστραμμένο, άλλο ένα μνημείο Τοπόσημο για την Πύλη, η γέφυρα “Κονδύλη”, η οποία βρίσκεται εκεί και θα πρέπει να βρίσκεται εκεί αγέρωχη και ασφαλής, για να θυμίζει στους αιώνες, την μοναδική ιστορία ομαδικής αλληλεγγύης, συνέργειας και προπαντός ηρωισμού και εθνικής υπερηφάνειας.

Αντί λοιπόν ο ρόλος της να είναι αυτός, η αδιαφορία, η ανικανότητα και προπαντός η υποκρισία της Δημ. Αρχής, την έχουν μετατρέψει σε μια απλή μάζα από μπάζα σκυροδέματος & ένα μάτσο από σαπισμένα σίδερα, που συν τοις άλλοις, εγκυμονούν και κινδύνους.

Έλεος! Με τέτοια εικόνα ενός από τα πιο χαρακτηριστικά ζωντανά ιστορικά μνημεία της Πύλης, διανθισμένο με Εθνική Υπερηφάνεια, που άνθρωποι πατριώτες του τόπου έδωσαν τη ζωή τους για την λευτεριά, δεν μπορούν να αποτελούν έναυσμα για τον εορτασμό της “Μάχης της Πόρτας”, για την εξυπηρέτηση των μικροπολιτικών σας στόχων ή απλά ξεβόλεμα κάποιας, θεωρητικά για εσάς, υποχρέωσης.

Κύριοι της Δημ. Αρχής αυτό λέγεται… ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ!!!, που για άλλη μια φορά, έρχεται να σας ταχτοποιήσει ως μία χάρτινη και ιδιοτελή πολιτική ομάδα, που θρονιάστηκε στον δημαρχιακό θώκο του Δήμου, προσφέροντας στους κατοίκους αναχρονισμό και μόνο, χωρίς καμία αίσθηση ντροπής!

Κύριοι, επειδή δείχνετε να μην γνωρίζετε πόσο σημαντική είναι η σημασία κάθε είδους ιστορικού μνημείου για την περιοχή του, αφιερώστε λίγο χρόνο και μάθετέ το από τα παρακάτω…

Τα ιστορικά μνημεία έχουν τεράστια σημασία, καθώς αποτελούν ζωντανά παραδείγματα της ιστορίας, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της εθνικής ταυτότητας. Προσφέρουν διδακτική αξία, συνδέουν το παρελθόν με το παρόν, λειτουργούν ως πόλοι έλξης για γνώση και δραστηριότητες, και συμβάλλουν στον εορτασμό της εθνικής ιστορίας και στη δημιουργία αίσθησης συνέχειας.

Τα μνημεία αποτελούν απτές αποδείξεις και παραδείγματα μιας συγκεκριμένης ιστορικής περιόδου, προσφέροντας τη δυνατότητα για εμβάθυνση στην ιστορία και τον πολιτισμό. Μπορούν να αναδειχθούν σε κέντρα πολιτιστικής δραστηριότητας, φιλοξενώντας εκθέσεις, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες, ενώ παράλληλα προσελκύουν αρχαιολογική και ιστορική γνώση.

Τα μνημεία φέρουν μια αύρα διαχρονικότητας, προσφέροντας μια αίσθηση συνέχειας μεταξύ διαφορετικών ιστορικών περιόδων και ενισχύοντας την αίσθηση της εθνικής συνοχής και συντελούν στον εορτασμό της εθνικής ιστορίας, ενισχύοντας την εθνική ταυτότητα και την αίσθηση του “ανήκειν.”

Και επειδή είμαστε σίγουροι ότι η πλειοψηφία σας δεν μπήκε καν στον κόπο να γνωρίζει έστω συνοπτικά την ιστορία της γέφυρας “Κονδύλη”, δείτε και τα παρακάτω…

Η ονομασία της, Γέφυρα “Κονδύλη”, προέρχεται από τον στρατιωτικό και πολιτικό Γεώργιο Κονδύλη και έχει μια άρρηκτη σχέση με τα κοινωνικοπολιτικά δρώμενα της εποχής κατά την οποία χτίστηκε. Κι εδώ είναι η υποκρισία σας! Ενώ εορτάζετε την “Μάχη της Πόρτας”, αφήνετε τις αποδείξεις της ως ιστορικό γεγονός, να περάσουν στη λήθη και τη διαγραφή από την συνολική Ιστορία του τόπου.

Η κατασκευή της ξεκίνησε τα χρόνια του μεσοπολέμου το 1934 και ολοκληρώθηκε δύο χρόνια αργότερα χρηματοδοτούμενη από το Υπουργείο Συγκοινωνιών και με πολιτικό μηχανικό τον γνωστό τότε Γιώργο Κινάτο, που επιμελήθηκε και άλλες γέφυρες σκυροδέματος της χώρας. Η γέφυρα έχει μήκος 45,3 μέτρα, πλάτος 6 μέτρα και ύψος 22 μέτρα.

Η Γέφυρα Κονδύλη διαφοροποιείται από τα παραδοσιακά γεφύρια της περιοχής, καθώς είναι φτιαγμένη από οπλισμένο σκυρόδεμα και μάλιστα είναι μια από τις πρώτες τέτοιου είδους γέφυρες στην Ελλάδα και η πρώτη στην περιοχή που φτιάχτηκε για την εξυπηρέτηση οχημάτων. Βρίσκεται στο στενότερο τμήμα του φαραγγιού της Πύλης και συνδέει τις πλαγιές που καταλήγουν στις δύο όχθες του Πορταϊκού στο πέρασμα Μυροφύλλου-Τετρακώμου προς την Ήπειρο.

Αυτά κύριοι της Συμπολίτευσης, όσον αφορά το μάθημα Ιστορίας & Πολιτικής Επιστήμης, που και στα δύο μείνατε και πάλι ανεξεταστέοι και θα πρέπει να γυρίσετε ξανά από το Δημοτικό, για να πάρετε τα πράγματα από την αρχή.

Βυθίσατε τον Δήμο σε ένα αναπτυξιακό έρεβος μιας ιδιοτελούς διακυβέρνησής σας, μην διαγράψετε και την Ιστορία του. Αυτό είναι έγκλημα που θα μείνει ανεξίτηλο στην ανύπαρκτη υστεροφημία σας!

Για το συνδυασμό της Αντιπολίτευσης του Δήμου Πύλης,

‘’Πορεία στο Μέλλον’’