Η τοπική κοινωνία του Βόλου θρηνεί τον πρόωρο θάνατο της Αγλαΐας Πετροπούλου, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών, ύστερα από γενναία μάχη με σοβαρή ασθένεια.

Η εκλιπούσα αφήνει πίσω της τα δύο παιδιά της, τον Δημήτρη και τον Παναγιώτη, τους γονείς της, τον αδελφό της, ανίψια καθώς και λοιπούς συγγενείς και φίλους, που θα τη θυμούνται για την αγάπη και τη δύναμη που διέθετε.

Η κηδεία της θα τελεστεί την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, στις 17:00, από τον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, όπου οικογένεια, συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο αντίο.