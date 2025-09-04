Με πρόσθετη διάθεση για προσφορά, για χορό, για έρευνα της πολιτιστικής παράδοσης του τόπου μας το Δημοτικό Χορευτικό Συγκρότημα του Δήμου Τρικκαίων ξεκινά τη νέα χρονιά 2025-26. Οι εγγραφές αφορούν στα νέα μέλη, που θα βρεθούν κοντά σε όσους και όσες ήδη αποτελούν πρεσβευτή ολόκληρης της πολιτιστικής παράδοσης των Τρικάλων, από κάθε γωνιά, σε κάθε της έκφραση.

Το Δημοτικό Χορευτικό είναι οργανική μονάδα του Τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού και Αθλητισμού. Σε αυτό διδάσκονται παραδοσιακοί χοροί από τα Τρίκαλα και από όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Επίσης ερευνάται, καταγράφεται και παρουσιάζεται η πλούσια μουσικοχορευτική παράδοση των Τρικάλων.

Τα τμήματα του Χορευτικού έχουν μια συνεχή και πολύ σημαντική παρουσία στα μουσικοχορευτικά πολιτιστικά δρώμενα και συμμετέχουν σε πλήθος εκδηλώσεων πολιτιστικού και κοινωνικού χαρακτήρα στην πόλη και στον νομό Τρικάλων. Έχουν λάβει μέρος σε εκδηλώσεις και συναντήσεις ανά το πανελλήνιο και σε πολλά διεθνή φεστιβάλ στο εξωτερικό (σε Καναδά, Κύπρο, Αυστρία, Ελβετία, Γαλλία, Ουγγαρία, Βουλγαρία, Γερμανία, Ρουμανία κ.α.), παρουσιάζοντας με σεβασμό και υπερηφάνεια την πολιτιστική ταυτότητα του λαού μας. Στα σαράντα και πλέον χρόνια λειτουργίας του, το Δημοτικό Χορευτικό Συγκρότημα υπηρετεί με υπευθυνότητα τον αυθεντικό παραδοσιακό χορό διερευνώντας τις χρήσεις και τις λειτουργίες του, καθώς και τη σχέση του με την κοινωνία και τους ανθρώπους που τον βιώνουν.

Η φοίτηση είναι δωρεάν

Πληροφορίες – Εγγραφές: Καθημερινά 10:00 – 14:00 στα γραφεία του Τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού Γαριβάλδη 8 και στους τηλεφωνικούς αριθμούς 2431063207, 6972006004